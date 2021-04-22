港聞

港聞二

反對上調股票印花稅 張華峰：預算案將投棄權

【明報專訊】立法會昨就《財政預算案》恢復二讀辯論，經民聯金融服務界議員張華峰發言時稱，對預算案上調股票印花稅失望，批評會削弱本港股票市場競爭力，表示會投棄權票。多名議員關注5000元電子消費券計劃的執行，實政圓桌田北辰希望政府最多分兩期發放。勞工及福利局長羅致光昨日成為「箭靶」，多名建制派批評拒推「失業援助金」。

張華峰早前要求政府就上調股票印花稅設「日落條款」，政府回覆稱不支持，強調增加股票印花稅率已平衡增加庫房收入及持續發展金融市場的需要。

除張華峰外，絕大部分建制派發言時表明支持預算案，但批評政府支援失業人士不足。民建聯陳克勤重提該黨建議的短期失業援助沒被採納，引述傳媒報道無家者「明叔」無錢買食水，要到康文署廁所「攞水」的慘况。明叔原在酒樓打工，疫情下失業，無錢交劏房租金。陳認為，很多人都不想領取綜援，相信明叔個案只是冰山一角，問負責有關政策的羅致光「係咪真係唔幫佢哋？」

田北辰促消費券分兩期派

稱政府不改動不投贊成票

今次預算案亮點之一是向18歲或以上香港永久居民及新來港者派發5000元電子消費券。田北辰稱，政府不應分5個月逐次發放1000元，認為是添加太多限制，若政府不改動安排，他會考慮不投贊成票。新民黨主席葉劉淑儀認為，電子消費券覆蓋面要廣，除大型零售店，要同時可在街市或路邊攤檔使用，並建議八達通公司免除交易手續費，回饋市民。熱血公民鄭松泰批評，電子消費券政策立意不良，形容是「借市民隻手托市」，會帶來極沉重的交易成本。

建制派謝偉俊提醒，公務員團隊制定政策時不要閉門造車，形容得民心就會得天下，否則政府累積再多財政儲備都無用。

相關字詞﹕失業援助金 股票印花稅 建制派 陳克勤 張華峰 羅致光 勞工及福利局 財政預算案

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