港聞

港聞二

破曉行動集結案作供 警被質疑「加鹽加醋」

【明報專訊】前年11月12日有網民發起「破曉行動」，多區爆發衝突，其中包括男社工等3人被指在荃灣參與非法集結及戴上面罩，違反《禁蒙面法》，案件昨日在西九龍裁判法院開審，3人否認兩罪。辯方質疑作供警員曾與同袍在拘捕其中一名被告時，對該被告揮警棍，又指警員就該被告的逃跑路線說法不一，質疑警員「加鹽加醋」；警員全盤否認。

3名被告依次為學生葉澤深（20歲）、社工陳皆橋（22歲）及補習導師陳約信（20歲），同被控2019年11月12日在荃灣沙嘴道近大河道及禾笛街參與非法集結，以及在同日同地參與非法集結時各使用一個面罩。

負責拘捕首被告的警員朱秋明供稱，當晚約8時許奉命到場清理路障，發現荃新天地商場外有百多名大多穿黑衣、戴口罩的示威者聚集及叫口號。朱隨後按指示，與同袍乘警車到場驅散示威者，他最終制服首被告，並形容當時首被告的身體及雙手曾「左揈右揈」。

口供有出入 警：3版本同一意思

辯方盤問時向朱指出，朱當時其實是與其他警員一同制服首被告並向他揮警棍，朱否認。辯方又質疑有關首被告的逃跑路線，朱在記事冊、供辭及庭上說法均有不同，質疑朱事後「加鹽加醋」；朱不同意並稱「3個版本都係同一個意思」。案件今續。

【案件編號：WKCC 2319/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕西九龍裁判法院 禁蒙面法 破曉行動 非法集結 反修例運動

上 / 下一篇新聞

團結基金：造地不加快 公營屋10年少目標8% 重申「明日大嶼」關鍵 本研社批刻意忽略棕地
團結基金：造地不加快 公營屋10年少目標8% 重申「明日大嶼」關鍵 本研社批刻意忽略棕地
「蚊型地」比例增 料2024年私樓平均實呎小於480
「蚊型地」比例增 料2024年私樓平均實呎小於480
促房委盡快規劃 公屋聯會研12邨重建
促房委盡快規劃 公屋聯會研12邨重建
直選候選人去世或DQ 選舉即終止重來
直選候選人去世或DQ 選舉即終止重來
曾反修例斥國安法 嘆港自由空間收緊 浸聯會會長羅慶才突辭職移英
曾反修例斥國安法 嘆港自由空間收緊 浸聯會會長羅慶才突辭職移英
蔡玉玲案今裁 7．21節目再奪新聞獎
蔡玉玲案今裁 7．21節目再奪新聞獎
「知虐兒不報」研有刑責 法改小組下月交最終報告
「知虐兒不報」研有刑責 法改小組下月交最終報告
鄧炳強倡管假新聞 記協憂借法律剝傳媒牙
鄧炳強倡管假新聞 記協憂借法律剝傳媒牙
啟德地盤8日3奪命 石屎斗砸斃工人
啟德地盤8日3奪命 石屎斗砸斃工人
15旅社涉製假單騙本地遊資助 拘19人
15旅社涉製假單騙本地遊資助 拘19人
馬道立稱指定法官奇怪 港有保護措施 指派須諮詢終院首席法官 保公義或得實踐
馬道立稱指定法官奇怪 港有保護措施 指派須諮詢終院首席法官 保公義或得實踐
職工盟擬播《理大圍城》 通訊局索負責人資料
職工盟擬播《理大圍城》 通訊局索負責人資料
匿名法官斥初選馬拉松審案如審訊騷
匿名法官斥初選馬拉松審案如審訊騷
男生刑毁喜茶 社服令改判入更生中心 上訴庭：霸凌滅聲 「裝修」無異私了
男生刑毁喜茶 社服令改判入更生中心 上訴庭：霸凌滅聲 「裝修」無異私了
警憑手令閱醫療報告 爆眼女覆核上訴駁回
警憑手令閱醫療報告 爆眼女覆核上訴駁回
8‧18集結案 黎智英李柱銘何俊仁上訴
8‧18集結案 黎智英李柱銘何俊仁上訴
中大暴動案 片段見教職員勸警後退遭驅趕
中大暴動案 片段見教職員勸警後退遭驅趕
前會計師乾冰擲警署囚4月 官斥挑戰警員
前會計師乾冰擲警署囚4月 官斥挑戰警員
反對上調股票印花稅 張華峰：預算案將投棄權
反對上調股票印花稅 張華峰：預算案將投棄權
逾半教科書加價 加幅1.4% 教局：加幅溫和 有中史書減價四成爭市場
逾半教科書加價 加幅1.4% 教局：加幅溫和 有中史書減價四成爭市場
電子課本六成加價 小學校長：應用需技巧培訓
電子課本六成加價 小學校長：應用需技巧培訓
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】林太：盼港青去海南食海南雞飯 陳沛然抽水：瑞士雞翼來自瑞士
【Emily】林太：盼港青去海南食海南雞飯 陳沛然抽水：瑞士雞翼來自瑞士
【Emily】陳日君為612拍片 籲用機警方法捐款
【Emily】陳日君為612拍片 籲用機警方法捐款
【Emily】半億元觀塘音樂噴泉今啟用 設互動區
【Emily】半億元觀塘音樂噴泉今啟用 設互動區
【Emily】竹林貼紙蓋「連儂牆」 區議員嘆粉飾太平
【Emily】竹林貼紙蓋「連儂牆」 區議員嘆粉飾太平
【Emily】憶執行李 羅冠聰：100%自由旗幟最有價值
【Emily】憶執行李 羅冠聰：100%自由旗幟最有價值
【Emily】市民申覆核議員「二次當選」 41建制成答辯人
【Emily】市民申覆核議員「二次當選」 41建制成答辯人