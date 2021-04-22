破曉行動集結案作供 警被質疑「加鹽加醋」

3名被告依次為學生葉澤深（20歲）、社工陳皆橋（22歲）及補習導師陳約信（20歲），同被控2019年11月12日在荃灣沙嘴道近大河道及禾笛街參與非法集結，以及在同日同地參與非法集結時各使用一個面罩。

負責拘捕首被告的警員朱秋明供稱，當晚約8時許奉命到場清理路障，發現荃新天地商場外有百多名大多穿黑衣、戴口罩的示威者聚集及叫口號。朱隨後按指示，與同袍乘警車到場驅散示威者，他最終制服首被告，並形容當時首被告的身體及雙手曾「左揈右揈」。

口供有出入 警：3版本同一意思

辯方盤問時向朱指出，朱當時其實是與其他警員一同制服首被告並向他揮警棍，朱否認。辯方又質疑有關首被告的逃跑路線，朱在記事冊、供辭及庭上說法均有不同，質疑朱事後「加鹽加醋」；朱不同意並稱「3個版本都係同一個意思」。案件今續。

【案件編號：WKCC 2319/20】

（反修例風暴）