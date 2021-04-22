中大暴動案 片段見教職員勸警後退遭驅趕

小隊指揮官：曾剩5警留守 其餘後退

鍾家平的口供指出，當日下午示威者增至百人，其間曾有數人連同記者上前要求警方後退，在校方代表會見指揮官後，他指示5名警員留守，帶領其他人退到後方，及後見示威者推進，便作出拘捕行動。

庭上播放的片段顯示，中大新聞與傳播學院專業應用副教授潘達培曾與前線示威者溝通，其後有校方代表上前要求警方後退，警員說不會走，反問「你哋明唔明噚日同今朝發生咩事？」，並警告所有人離開。及後示威者推進，警員持續發射多枚催淚彈，攻防戰持續十數分鐘。

控方改控罪書 刪潛逃女生名字

主審法官李慶年前日批評控罪書上的「黃亭陶」並非本案被告，然而控方在開案陳辭中大篇幅提及其被捕情况，做法不公。控方前日曾透露，黃被捕後已潛逃，正被通緝。

控方昨申請在控罪書及開案陳辭刪除黃的名字，改為「一名女子」。經修訂後的暴動罪指出，陳起行（21歲）、李俊皓（24歲）、張俊浩（18歲）及鄧希雯（23歲）於前年11月12日，在中文大學二號橋及環迴東路一帶，連同一名女子及其他不知名者參與暴動。聆訊今續。

【案件編號：DCCC362/20】

（反修例風暴）