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警憑手令閱醫療報告 爆眼女覆核上訴駁回

【明報專訊】前年8月11日一名女子在尖沙嘴警署外被射爆眼，警方事後透過法庭手令取得其醫療報告。女子不滿警方從未向她提供手令內容，認為警方侵犯其私隱及違法，早前入禀高等法院提出司法覆核，被裁定敗訴。女子其後上訴，昨遭上訴庭駁回，指她毋須取得手令，亦可向法庭申請撤銷手令或司法覆核手令的合法性，下令她支付警方訟費。

上訴人為代號K的女子，答辯人為警務處長。判辭指出，上訴人僅針對警方拒絕提供法庭手令的副本，而非挑戰手令的合法性，故法庭要處理的是K是否有權取得手令，以及K未能取得手令會否影響她展開訴訟的權利。

官稱非報告擁有人

未證手令非作調查之用

上訴庭副庭長林文瀚指出，K沒有獨特權利取得手令，因她只是醫療報告上某些資料的主角，而非報告擁有人。林官又稱，警方刑事調查有保密考慮，手令內容亦包含某些調查詳情，上訴方未能證明手令不是用作正當調查之用，故本案沒有行使酌情權的理由。

上訴方爭議警侵私隱

官：執法者取資料必侵私隱

針對第二項議題，林官認為缺少手令內容不會妨礙K提出訴訟，因為既然K已得悉警方欲索取其醫療紀錄，她可入稟挑戰手令的合法性，屆時手令內容亦會在訴訟其間披露。首席法官潘兆初進一步指出，K可向裁判官申請撤銷手令、向高院提出司法覆核或申請禁制令，根本毋須取得手令內容。

對於上訴方爭議警方不出示手令是侵害其私隱權，林官認為，任何執法機構以手令取得文件或資料時，必然會侵犯相關者的私隱，他又特別批評上訴方在申請上訴時沒有挑戰私隱權問題，在上訴中途才加插這方面的理據，屬濫用上訴程序。

【案件編號：CACV33/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕上訴庭 搜查令 爆眼少女 尖沙嘴警署 反修例運動

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