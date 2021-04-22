男生刑毁喜茶 社服令改判入更生中心 上訴庭：霸凌滅聲 「裝修」無異私了

稱不視作少年犯 情節嚴重 原審強調自新「不正確」

案件由首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及潘敏琦審理。判辭由彭官撰寫。判辭形容本案有預謀和計劃周詳，涉及擔任不同角色的共犯，他們攻擊涉事店舖、阻礙保安員，更遮蓋頭臉，增加事後被追查的難度，惟原審裁判官沒處理上述基本和顯而易見的嚴重情節，轉向有利被告的因素，以及強調讓「青少年罪犯」改過自新的重要，做法「既非一般，也不正確」。

上訴庭指出，被告周建諾至判刑當日，只差一天便年滿17歲，法庭一般不會形容為「非常年輕」，亦不會視他們為少年犯，原審裁判官當時只下令索取感化和社會服務令報告，「確實會令人覺得法庭有既定看法」。上訴庭又指出，原審裁判官沒明確辨識和處理本案所涉的反修例背景，形容涉事商場為「出事的熱點」，「和你Sing」亦常為事故的發端，法庭判刑時考慮案發背景的做法並非一個新概念。

稱「和你Sing」常引起事故 原審應辨識反修例背景

對於答辯方形容被告「充滿理想」、「滿腔熱血」，上訴庭認為有關陳辭美化了被告的行為，被告形容人群旨在「唱歌」和「慶祝特首生日」亦完全脫離現實，漠視本案的案發背景和風險。

學生毁何君堯議辦寫信道歉

刑期兩覆核 終判入教導所

另外，前年元朗7．21事件翌日，立法會議員何君堯位於荃灣的辦事處遭破壞，19歲男學生涉破壞該處的玻璃牆，先被判感化12個月及賠償5萬元，後經律政司覆核，改判200小時服務令；律政司認為仍然過輕，早前再次提出刑期覆核。上訴庭裁定原審裁判官原則有錯，刑期明顯過輕，昨判男生朱沛恆（現20歲）入教導所，裁決理由押後頒布。

何君堯前日在facebook透露，被告向他寫信道歉，承認一時幼稚和衝動犯案。何表示已原諒對方。

【案件編號：CAAR1 & 2/21】

明報記者

（反修例風暴）