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匿名法官斥初選馬拉松審案如審訊騷

【明報專訊】民主派初選案，47人被控串謀顛覆國家政權，案件上月初保釋審訊時，眾被告經歷長時間審訊、多日未能更衣，安排令司法機構遭受抨擊。《路透社》昨報道引述法官匿名批評，有現任裁判官形容案件令人聯想中國及其他獨裁國家「審訊騷（show trial）」，用意只是公開羞辱、擊潰反對派。

《路透社》昨報道回顧初選案保釋審訊，當中以「中國式審判（China-style justice）」形容。對保釋聆訊安排，報道稱一名現任法官、兩名前法官均表示，被告所受折磨在香港「極不尋常（highly unusual）」，指過程將反對派人物困在法庭多日，剝奪睡眠及其他權利，嚴重偏離普通法傳統。

一名匿名退休法官批評「令人震驚（appalling）」，稱法官在聆訊時間上有完全酌情權，亦有權要求庭內人獲適當照顧，不能理解為何「如此離譜（terribly wrong）」。

引述司法機構回應：檢視安排

報道稱，港大法律學院副院長楊艾文批評，案件對待被告、審訊程序效率上均令人極之不滿（most unsatisfactory），質疑需否同時控告所有人並同時審訊。報道引述司法機構回應，稱正檢視各級法院涉及多名訴訟人及旁聽者的安排；司法機構3月5日聲明稱，終審法院首席法官張舉能已指示全面檢視安排改善措施，包括聆訊時間編排等。

（港區國安法）

相關字詞﹕反對派 路透社 串謀顛覆國家政權 保釋聆訊 司法機構 民主派初選

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