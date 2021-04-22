職工盟擬播《理大圍城》 通訊局索負責人資料

職工盟月初於facebook透露舉辦5場《理大圍城》、《佔領立法會》及《中大保衛戰》放映會。《大公報》昨報道指職工盟「秘密」播放「黑暴電影」煽動對抗，又指涉違限聚令。民建聯周浩鼎昨質疑涉違港區國安法，呼籲執法機關調查，有需要便採取法律行動。

周浩鼎指涉違國安籲調查

職工盟：已過電檢處可公開播放

根據職工盟fb，昨晚原定與「前線新力量零售工會」合作播放《理大圍城》及《佔領立法會》，惟昨午電影、報刊及物品管理辦事處6名職員往職工盟辦事處，要求交代《理大圍城》放映場次及負責人資料，聲稱有權派人往放映會現場，監察有否出示放映許可證及檢查參加者身分證。職工盟將活動延期，蒙兆達稱未決定改期至何時，因需研究條文，包括若通訊局派員到場，參與者個人資料可否獲保障。

蒙兆達向本報批評，電影本身已獲電檢處審核、接納可公開播放，批評《大公報》及周浩鼎的指控是「生安白造、無中生有」，質疑現時不止禁制街頭示威、遊行，連看電影都被國安法干預，他強調會堅持繼續播放、守住底線。

《大公報》另稱記協舉行「地下放映會」播放《理大圍城》，記協發聲明稱報道失實、感遺憾，稱大公報抹黑為「地下放映會」，又錯報播放地點、訛稱曾查證但未獲回覆，但記協未接獲任何查詢。記協稱，考慮場地主人關注、加上無法保證出席者安全，決定取消活動。

（港區國安法）