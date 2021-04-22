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馬道立稱指定法官奇怪 港有保護措施 指派須諮詢終院首席法官 保公義或得實踐

【明報專訊】今年1月正式退休的終審法院前首席法官馬道立，上月中出席英國律師學院Gray's Inn的網上論壇談論有關法治及司法獨立的議題時，形容《港區國安法》下的「指定法官」安排有爭議性（controversial），但同時指出「指定法官」是從現有的法官中指派，而且特首須諮詢終院首席法官，認為有關做法已屬保護措施，確保公義已經或可能得到實踐。

出席英國網上論壇 談法治司法獨立

該網上論壇於上月12日舉行，除了馬道立外，澳洲高等法院前首席法官、終審法院非常任法官范禮全，以及新西蘭最高法院首席法官Helen Winkelmann也出席該論壇。

稱司法機構自行決定審案法官人選

「無政治特定背景者參與」

論壇上，馬道立表示雖然許多人對「指定法官」做法感到「非常奇怪（mighty odd）」，惟他認為有關做法屬司法獨立重要的一部分，「因為司法機構會自行決定，由哪些法官審理案件，而非由其他可能有政治、其他角度，或特定背景的人參與其中」。

馬續說，香港面對指定法官的奇怪條文（strange provision）下，除了由現行法官中指派，諮詢終院首席法官亦屬另一個重要的「保護措施」。

復出仲裁調解 星港英執業

另外，馬道立近日「復出」擔任仲裁和調解員。香港國際仲裁中心的仲裁員名冊顯示，馬道立會於香港、新加坡和英國執業，馬的履歷則顯示，其辦事處位於本港的Temple Chambers、新加坡的David Chong Law Corporation，以及英國倫敦的Brick Court Chambers。

英國倫敦的大律師辦事處Brick Court Chambers於本周日（18日）宣布，馬道立已加入辦事處，以「掛牌租戶」（door tenant）方式執業，目前以仲裁員的身分受理案件。辦事處的網頁顯示，終審法院非常任法官范理申勳爵，及賀輔明勳爵均為辦事處的「掛牌租戶」。

根據《香港終審法院條例》，已獲委任為法官人士，無權在他擔任上述職位期間，或基於任何原因終止擔任法官之後任何時間，在港以大律師或律師身分執業，當中不包括仲裁員。

馬道立退休前夕曾被問到退休計劃，他當時表示自己一直很忙碌，未有時間想清楚，但表明不會出任終審法院非常任法官。

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕仲裁員 終審法院首席法官 馬道立 指定法官 港區國安法

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