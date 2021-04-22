港聞

港聞二

15旅社涉製假單騙本地遊資助 拘19人

【明報專訊】政府聯同旅遊業議會2019年底推出「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，資助本地旅行社舉辦本地遊，旅行社接待每名參與的香港居民可獲200元資助。有15間旅行社涉嫌偽造單據，圖詐騙合共295萬元資助，警方接報調查後拘捕19人，包括旅行社董事及職員。

共16宗申請 涉295萬元

東區警區刑事總督察盧彥霖表示，旅遊業議會去年10月審批相關計劃資助申請時，發現有15間本地旅行社的16宗申請涉及虛假文件，當中包括懷疑偽造餐廳、旅遊巴、旅行保險等單據，相信有旅行社未舉辦旅行團下利用虛假單據申請資助，涉及申請合共295萬元，當中有一間旅行社已獲批5萬元資助，旅議會隨即拒絕其餘15宗申請及報警求助。

涉案旅社規模小 旅議會抽查揭發

警方經深入調查後，周二起一連兩日採取行動，搜查全港多處地點，以涉嫌詐騙拘捕13男6女，年齡32至83歲，包括14名旅行社董事及5名職員，涉案為規模較小的旅行社，已開業2至20年不等，初步未見各旅行社有聯繫，警方將調查事件會否涉及有人幕後操控，不排除稍後有更多人被捕。

盧彥霖形容，涉事單據仿真度高「肉眼未必睇得出」，部分由真實單據塗改編號等資料製成，亦有部分單據所列的公司並不存在，旅議會就申請聯絡相關餐廳、公司等求證時揭發事件。

旅議會總幹事陳張樂怡回覆稱，議會去年中抽樣查證申請文件真偽時，發現部分旅行社提交的食肆收據和保險單據可能失實，經進一步掌握資料後決定報警。

「綠色生活本地遊鼓勵計劃」由政府於2019年12月23日聯同旅遊業議會宣布推行，去年中一度「加碼」，每家旅行社為每名香港居民安排相關本地遊可獲200元資助，每家旅行社可獲上限20萬元資助。旅遊業議會網頁顯示，截至去年12月，共有429間本地旅行社已獲有條件豁免，可舉辦不多於30人的本地遊旅行團，而有關豁免已由2020年12月2日起撤銷。

相關字詞﹕偽造單據 資助 本地遊 旅議會 旅行社

上 / 下一篇新聞

團結基金：造地不加快 公營屋10年少目標8% 重申「明日大嶼」關鍵 本研社批刻意忽略棕地
團結基金：造地不加快 公營屋10年少目標8% 重申「明日大嶼」關鍵 本研社批刻意忽略棕地
「蚊型地」比例增 料2024年私樓平均實呎小於480
「蚊型地」比例增 料2024年私樓平均實呎小於480
促房委盡快規劃 公屋聯會研12邨重建
促房委盡快規劃 公屋聯會研12邨重建
直選候選人去世或DQ 選舉即終止重來
直選候選人去世或DQ 選舉即終止重來
曾反修例斥國安法 嘆港自由空間收緊 浸聯會會長羅慶才突辭職移英
曾反修例斥國安法 嘆港自由空間收緊 浸聯會會長羅慶才突辭職移英
蔡玉玲案今裁 7．21節目再奪新聞獎
蔡玉玲案今裁 7．21節目再奪新聞獎
「知虐兒不報」研有刑責 法改小組下月交最終報告
「知虐兒不報」研有刑責 法改小組下月交最終報告
鄧炳強倡管假新聞 記協憂借法律剝傳媒牙
鄧炳強倡管假新聞 記協憂借法律剝傳媒牙
啟德地盤8日3奪命 石屎斗砸斃工人
啟德地盤8日3奪命 石屎斗砸斃工人
馬道立稱指定法官奇怪 港有保護措施 指派須諮詢終院首席法官 保公義或得實踐
馬道立稱指定法官奇怪 港有保護措施 指派須諮詢終院首席法官 保公義或得實踐
職工盟擬播《理大圍城》 通訊局索負責人資料
職工盟擬播《理大圍城》 通訊局索負責人資料
匿名法官斥初選馬拉松審案如審訊騷
匿名法官斥初選馬拉松審案如審訊騷
男生刑毁喜茶 社服令改判入更生中心 上訴庭：霸凌滅聲 「裝修」無異私了
男生刑毁喜茶 社服令改判入更生中心 上訴庭：霸凌滅聲 「裝修」無異私了
警憑手令閱醫療報告 爆眼女覆核上訴駁回
警憑手令閱醫療報告 爆眼女覆核上訴駁回
8‧18集結案 黎智英李柱銘何俊仁上訴
8‧18集結案 黎智英李柱銘何俊仁上訴
中大暴動案 片段見教職員勸警後退遭驅趕
中大暴動案 片段見教職員勸警後退遭驅趕
前會計師乾冰擲警署囚4月 官斥挑戰警員
前會計師乾冰擲警署囚4月 官斥挑戰警員
破曉行動集結案作供 警被質疑「加鹽加醋」
破曉行動集結案作供 警被質疑「加鹽加醋」
反對上調股票印花稅 張華峰：預算案將投棄權
反對上調股票印花稅 張華峰：預算案將投棄權
逾半教科書加價 加幅1.4% 教局：加幅溫和 有中史書減價四成爭市場
逾半教科書加價 加幅1.4% 教局：加幅溫和 有中史書減價四成爭市場
電子課本六成加價 小學校長：應用需技巧培訓
電子課本六成加價 小學校長：應用需技巧培訓
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】林太：盼港青去海南食海南雞飯 陳沛然抽水：瑞士雞翼來自瑞士
【Emily】林太：盼港青去海南食海南雞飯 陳沛然抽水：瑞士雞翼來自瑞士
【Emily】陳日君為612拍片 籲用機警方法捐款
【Emily】陳日君為612拍片 籲用機警方法捐款
【Emily】半億元觀塘音樂噴泉今啟用 設互動區
【Emily】半億元觀塘音樂噴泉今啟用 設互動區
【Emily】竹林貼紙蓋「連儂牆」 區議員嘆粉飾太平
【Emily】竹林貼紙蓋「連儂牆」 區議員嘆粉飾太平
【Emily】憶執行李 羅冠聰：100%自由旗幟最有價值
【Emily】憶執行李 羅冠聰：100%自由旗幟最有價值
【Emily】市民申覆核議員「二次當選」 41建制成答辯人
【Emily】市民申覆核議員「二次當選」 41建制成答辯人