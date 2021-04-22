15旅社涉製假單騙本地遊資助 拘19人

共16宗申請 涉295萬元

東區警區刑事總督察盧彥霖表示，旅遊業議會去年10月審批相關計劃資助申請時，發現有15間本地旅行社的16宗申請涉及虛假文件，當中包括懷疑偽造餐廳、旅遊巴、旅行保險等單據，相信有旅行社未舉辦旅行團下利用虛假單據申請資助，涉及申請合共295萬元，當中有一間旅行社已獲批5萬元資助，旅議會隨即拒絕其餘15宗申請及報警求助。

涉案旅社規模小 旅議會抽查揭發

警方經深入調查後，周二起一連兩日採取行動，搜查全港多處地點，以涉嫌詐騙拘捕13男6女，年齡32至83歲，包括14名旅行社董事及5名職員，涉案為規模較小的旅行社，已開業2至20年不等，初步未見各旅行社有聯繫，警方將調查事件會否涉及有人幕後操控，不排除稍後有更多人被捕。

盧彥霖形容，涉事單據仿真度高「肉眼未必睇得出」，部分由真實單據塗改編號等資料製成，亦有部分單據所列的公司並不存在，旅議會就申請聯絡相關餐廳、公司等求證時揭發事件。

旅議會總幹事陳張樂怡回覆稱，議會去年中抽樣查證申請文件真偽時，發現部分旅行社提交的食肆收據和保險單據可能失實，經進一步掌握資料後決定報警。

「綠色生活本地遊鼓勵計劃」由政府於2019年12月23日聯同旅遊業議會宣布推行，去年中一度「加碼」，每家旅行社為每名香港居民安排相關本地遊可獲200元資助，每家旅行社可獲上限20萬元資助。旅遊業議會網頁顯示，截至去年12月，共有429間本地旅行社已獲有條件豁免，可舉辦不多於30人的本地遊旅行團，而有關豁免已由2020年12月2日起撤銷。