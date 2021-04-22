啟德地盤8日3奪命 石屎斗砸斃工人

遺8歲幼子 妻聞訊不支倒地

遭石屎斗擊中的43歲男工人黃文超，同齡妻子事後帶同8歲兒子前往醫院了解，她驚聞噩耗呼天搶地痛哭，一度不支倒地，需親友攙扶。黃妻稱，丈夫為地盤泥水散工，一家三口租住牛頭角恆安街唐樓，兒子早年由居於內地的年逾70歲黃母照顧，近年因在港讀書，加上夫婦二人均有工作，則交由外婆照顧，黃母亦有持雙程證來港探望。黃妻續稱，已輪候公屋逾5年，詎料飛來橫禍，對前景徬徨。

土木工程拓展署回覆查詢稱，涉事地盤為啟福道T2主幹道工程地盤，意外原因有待調查，將配合調查，並聯同承建商檢視工地安全措施，署方對死亡工人家屬致以深切慰問，並已要求承建商向家屬提供適切援助。

4月14日，54歲姓梁男工人於承豐道33號郵輪碼頭附近地盤，遭吊運中鬆脫的6塊鐵板擊中，傷重不治。4月18日，52歲男工人於承豐道21至33號一屋苑地盤高處墮下身亡，其後證實為黑工，一名37歲姓林男分判商涉嫌僱用不可合法受僱的人被捕。