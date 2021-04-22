鄧炳強倡管假新聞 記協憂借法律剝傳媒牙

鄧炳強前晚在無綫明珠台《清心直說》表示，若有專門法例清晰定義「假新聞」是好事，任何有助國家安全的法例也是好事，另重申尊重新聞自由。

楊健興形容，鄧的說法「好恐怖」，「講到好似為更好實施《國安法》而服務」。他指出，新聞自由最重要是傳媒可自由取材、選取角度，但若官方主觀地不認同傳媒的角度，而稱相關報道是假新聞，因此立法規管「假新聞」，定會威脅新聞自由，對傳媒工作者製造恐慌。

楊健興：真偽官方定 或濫用對付異見

他又稱，若立法規管假新聞，法庭可能要核查大量案件所涉及的信息的真偽，他指出，縱使外地有類似法例，最終信息真偽都由官方定義，增加法例被濫用作對付異見者或機構的可能。

鄧炳強提到，部分新聞的動機似煽動仇恨，或引致顛覆國家，或涉國家安全。楊健興憂日後若有民調顯示大批市民要求特首下台、不滿警隊，傳媒以此角度大篇幅報道，其後再跟進報道，「會不會被指煽動仇恨？」繼而扯上國家安全，「現在不是說新聞自由、人權，全部是國家安全主導」。