蔡玉玲案今裁 7．21節目再奪新聞獎

最高評分 評審：調查專業提重要線索

港台上月底表明，不參與任何獎項遴選及退出已參選獎項。不過繼人權新聞獎本月初公布《鏗鏘集：7．21誰主真相》獲「紀錄片組（中文）」大獎後，金堯如新聞基金昨公布，蔡玉玲、鄭思思、楊月芬及陳琬蓉製作的《7．21誰主真相》在19份參賽作品中獲最高平均評分，亦是所有「電台電視組」評審單人評分的最高分數作品，奪「電台電視組」大獎。

評審之一、港大新聞及傳媒研究中心副教授傅景華表示，製作團隊透過仔細和專業的查冊、審視閉路電視資料、訪問關鍵人物現身說法，在調查報道提出重要、且當權者不願回應的線索，在專業水平或公眾利益考慮，獲獎實至名歸。

港台不領獎 蔡玉玲：若獲邀會領

港台發言人回應，上月底已表示因應《香港電台的管治及管理檢討報告》指出，港台在不同範疇均有可改善之處，正檢討運作，過渡期間不參與任何獎項遴選，亦退出已參選獎項及不領獎，重申節目知識產權屬港台擁有。

本報昨未能聯絡蔡玉玲，蔡回覆「立場新聞」稱若主辦機構邀她領獎，她作為團隊一分子會領獎。港台節目製作人員工會昨於facebook稱，蔡的案件今午於西九龍裁判法院3號法庭裁決，工會將到場聲援。

鄭思思：攞獎先對得住報道

鄭思思稱自己非港台員工，屬第二類服務提供者，故會領獎。她認為該節目值得一個獎項，反映出製作團隊如何用盡方法追尋真相，蔡玉玲因報道而被控，「我覺得要攞獎，先對得住呢個報道」，又說獎項亦屬於提供閉路電視片段的人，「若我不去領獎，我對唔住冒險將（閉路電視）片段交畀我嘅人」。她不清楚製作團隊其他成員會否受港台限制而未能領獎，又稱港台不准員工領獎屬「無理」。

今屆金堯如新聞自由獎有65份參賽作，《蘋果日報》警隊僭建系列報道則奪「紙媒網媒組」大獎。評審之一、恒大傳播學院教授李少南稱報道敢於揭發強權做不恰當事宜，並以事實為根據深入調查報道，是評審重要標準，不畏強權將不當行為曝光，對社會具進步意義。