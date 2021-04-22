曾反修例斥國安法 嘆港自由空間收緊 浸聯會會長羅慶才突辭職移英

5‧1換屆 未有會長參選人

羅慶才自2018年5月1日出任浸聯會會長，兩度連任。浸聯會昨發公告稱，周二收到羅通知因個人理由未能履行本屆餘下任期，即日起請辭；聯會感謝羅帶領會務發展，造就信徒生命，並祝羅「退休生活蒙恩」，聯會會長職務按章由第一副會長林海盛牧師署理，至本月底。浸聯會按慣例於5月1日辦換屆選舉，據了解今年屬多年來首次未有會長參選人。

羅慶才昨稱已在英國，又說見到香港社會環境轉變「變得唔太接受到」，「想退休有新開始」。兩年前曾表明希望做足5屆會長，羅慶才至今未做完第三屆任期，他稱這是當年的個人期望，惟今年已打算移民，故2月底前沒報名選會長，同月從所屬牛池灣竹園潮語浸信會堂退休，且一直苦無寵物機位，至昨晚難得有一班合適航班，即與妻及愛犬飛往英國，上機前才向浸聯會請辭。

稱恰有可攜犬機位 上機前請辭

昨晚羅發表文章提到，現時香港不單是「撕裂」，而是有一道由權力造成的「斷層」，又稱自從《大公報》去年7及9月兩度點名批評他後，不斷有朋友提醒他，後見到很多溫和派社會人士被囚，遂清晰去向，但要放下教會、成長地方，內心不無愧疚。

見溫和派身陷囹圄 去向變清晰

羅慶才前年曾發聲明反對修訂《逃犯條例》；去年6月29日發表「會長的話」，稱訂立《港區國安法》，香港已毫無懸念變成「一國一制」，翌日該篇及早前多篇談及時事的文章下架。同年7月1日，《大公報》批評他為「騎劫」信徒反國安法的「亂港分子」。

循道衛理聯合教會前會長袁天佑表示，當香港言論自由、新聞自由受限，必然影響宗教自由，「基督教係講道理嘅宗教，當言論受限制時，講嘢都受限制」。