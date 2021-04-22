直選候選人去世或DQ 選舉即終止重來

鄧忍光：免支持度低者自動當選

根據《立法會條例》第42C條，現時功能界別選舉（「超區」除外）亦有類似規管，政府擬將規定擴展至地區直選。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光解釋，由於地區直選將改為雙議席單票制，參選人或減少，一旦有人不再參選，或出現支持度較低的人自動當選。他說，重啓選舉程序後，由於首次程序無實質投票，參選人將不獲政府發還該筆選舉開支，而第二次選舉的開支上限會被重新計算。

陳克勤憂有人故意被DQ阻選舉

多名議員關注新規定，工聯會麥美娟稱地區直選規模較大，重啓選舉工程有難度，「（如）我的對手被裁定不合資格，那我便要停止選舉，整個過程又要重新來過，對候選人是很不公平」。民建聯陳克勤質疑有關安排有漏洞，讓人能藉此阻撓選舉，「如果有一班人心裏面不希望選舉進行，我便在每個直選選區派出一些人，一定是不合資格的，一定被DQ的，那整個直選選舉便不用進行？」工聯會黃國健稱，如地區直選加入重啓選舉程序的條文，「因為一個不可預則的原因而停止選舉，已經參選的人有實質開支，這是無妄之災」。

鄧忍光說得悉議員關注，政府會研究在組織或煽動破壞選舉方面，有否條文規管上述破壞選舉的情况。至於發還選舉開支，鄧承諾會再考慮。

另外，立法會地方直選選區被重新劃界，選區由5個變10個，沙田、元朗及黃大仙選區遭切割，有議員關注政府理據。政府解釋是根據人口基數原則劃界，承認會將原有地方行政區切割，已盡量把影響減至最低；又稱會爭取安排更多票站。

田飛龍：資審委可追溯言行 有別國安法

北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍今在本報撰文（刊B8），認為資格審查委員會的審查效力具追溯性和全面性，不僅包括參選人於新選舉制度生效後的言行與資料，亦包括之前的言行紀錄，與《港區國安法》不具追溯力的規定不同。