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促房委盡快規劃 公屋聯會研12邨重建

【明報專訊】房委會早於2013年公布22條非拆售舊屋邨具重建潛力，至今僅3邨落實重建計劃，公屋聯會認為，房委會應盡快規劃重建舊邨，配合新屋邨落成及重建房委會工廠大廈作資助房屋計劃，以免增加原區安置難度。聯會將就12條房委會轄下舊邨重建做研究，包括石硤尾邨、彩虹邨、南山邨等，期望9月前公布報告，就重建優次及可行性提供建議。

房委會部分樓齡逾60年的屋邨，至今未落實重建，例如西環邨及北角模範邨。公屋聯會認為，高齡屋邨每年維修成本高，重建雖無可避免影響公屋輪候時間，但「長痛不如短痛」。該會總幹事招國偉提出，深水埗白田邨重建後單位數目增加，如同區南山邨開展重建，白田邨部分單位可用作安置南山邨居民。

該會副主席梁文廣認為，市區大面積土地愈來愈少，若重建後的新單位已被編配，就無法接收受重建影響的租戶，變相令舊邨難以啟動重建。

招國偉認為，重建舊屋邨應從整個地區考慮，例如九龍城區的房協真善美村及樂民新村已落實重建計劃，如房委會重建同區的馬頭圍邨，則可考慮與房協合作，一併考慮換地和安置等安排。

稱回收租置單位較符綠表者要求

另外，新一期綠置居下月接受申請，將推售鑽石山啟鑽苑、上期未售出的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位，以及約800個租置公屋回收單位。公屋聯會正做網上問卷調查，初步收回約300名綠表人士回覆，結果顯示啟鑽苑及租置單位受歡迎程度相若。聯會認為不少租置單位位於市區，加上售價便宜及面積較大，較符合綠表人士要求。

相關字詞﹕房委會 公屋重建 公屋聯會

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