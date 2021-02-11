「蚊型地」比例增 料2024年私樓平均實呎小於480

稱近耗盡 熟地可建單位3年減半

報告指出，本港過去20年缺乏大型土地發展計劃，導致可發展土地逐漸枯竭，政府手頭熟地寥寥可數，熟地可建私人單位數目由2017/18年度高峰的2.55萬個，跌至2020/21年度約1.3萬個。

報告引述政府賣地資料，提供少於100個單位的「蚊型地」比例，由2015/16年度佔10%，升至2021/22年度40%，為9年新高，其中最新包括僅537平方米的堅尼地城西寧街及域多利道地盤等。

賣地計劃「生地」數量增

至於2021/22年度賣地計劃中，有6個地盤仍未完成《分區計劃大綱圖》修訂，即俗稱的「生地」，未能即時發展，數量較上年度3個倍增，當中最新包括灣仔皇后大道東269號地盤等。

報告指出，土地供應短缺損害居住質素，市民將會「愈住愈細」，按發展商向屋宇署提交的建築圖則及公布的售樓書推算，未來新落成私樓單位平均實用面積小於480平方呎，較2012年少近三分之一，而近年市面除「劏房」及「貨櫃屋」，亦湧現「納米樓」甚至「太空倉」。