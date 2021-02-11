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團結基金：造地不加快 公營屋10年少目標8% 重申「明日大嶼」關鍵 本研社批刻意忽略棕地

【明報專訊】團結香港基金昨日發表研究報告，假設政府各項造地措施進度不變，預測未來10年可建成27.7萬伙公營房屋，較長策目標少約8%。私樓供應方面，報告預測2026至30年間年均落成量1.2萬伙，較長策目標每年少900個（見表）。基金會促政府精簡程序，重申「明日大嶼」是本港長遠發展關鍵。關注團體認為報告刻意低估棕地發展潛力，塑造本港只能靠填海等大型計劃造地的印象。

過去8年公屋私樓積「舊債」

欠13.5條彩虹邨1.6個太古城

該報告指出，公營房屋動工量一直落後，過去8年在對比長策目標下，已累計欠10.1萬伙供應，相當於13.5條彩虹邨；同期私樓亦累積欠缺2.05萬伙供應，相等於1.6個太古城。

除「舊債未清」，未來供應亦恐不達標。報告假設政府若按目前進度推展各新發展區及土地改劃程序，於2021至30年間的公營房屋總供應量為27.74萬伙，較長策30.1萬個的10年總供應目標低8%。

5年後私樓料年均少900伙

報告預測，若能提前兩年完成新發展區及土地改劃程序，以及每年額外增加5%單位，公營房屋總供應量可增至32.93萬伙，達長策要求。若以最悲觀情况預測，總供應量料減至23.52萬個，較長策目標少22%。

私樓方面，報告預測未來5年年均落成量為1.5萬伙，但到2026至30年間，假設政府進度不變，則每年僅約1.2萬伙供應，較長策年均目標少900個；若要達標，各新發展區及鐵路項目進度需提前一年完成，以及私人項目需額外增5%單位供應。

籲精簡改劃審批「基建先行」

基金會土地及房屋研究主管葉文祺稱，過去20年本港無展開大型造地計劃，令土地儲備乾涸，促政府「雷厲風行」加快推展新發展區及土地改劃，並精簡審批程序，建議政府就各新發展區設專項辦公室，加快協調部門，並落實「基建先行」，加快興建11號幹線、屯門繞道、北環線等交通基建。葉文祺又重申明日大嶼是本港長遠發展關鍵，可成為催化劑改變土地業權人預期，有助解決在造地過程中潛在的清拆及重置問題。

本研社批未探討地產商拖延發展土儲

塑造只能靠填海印象

本土研究社成員陳劍青認為，報告主要以政府現有計劃及「熟地」作估算，忽略未來潛在的新增供應，估算粗疏。他說，現時新界有七成棕地屬兩公頃或以上、可整合的棕地群，報告忽略棕地發展潛力，刻意塑造香港只能靠填海等大型計劃造地的印象，亦無探討發展商拖延不發展的私人土儲。

發展局長黃偉綸昨書面回覆立法會議員質詢時稱，新發展區從發展到入伙往往需時十多年，當局已採取措施包括透過私人參與加快推展，並會研究盡可能縮短技術研究時間、加快法定程序等。

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