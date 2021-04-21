【Emily】公僕工會：要求宣誓後萬宗「篤背脊」

新人入職前講政治 被截圖投訴

梁籌庭噚日講其中一個被「篤灰」案例，話有新入職兩個月嘅公務員，未入職前曾經喺社交平台講過一啲政治上嘅嘢，點知被人截圖投訴，輾轉下交咗畀公務員事務局處理。雖然最後個案唔成立，但佢就騰雞咗兩個月，「食又食唔落，瞓又瞓唔安」。

梁籌庭話，佢所屬部門𠵱家喺「入職班」都會提醒新人，最好第一時間刪晒社交平台所有嘢，茶餘飯後都唔好討論政治，「你唔知身邊邊啲係鬼」。佢話以前公務員講咩都得，只要無行動就可以，𠵱家就講都唔得，覺得好無奈。佢話曾向公務員事務局長聶德權反映篤背脊會令人心惶惶，但對方無回應，覺得局方應該修訂指引，「有條底線畀大家，唔好死得不明不白」。

公務員局：無備存投訴數字

公務員事務局回應，話無備存有關整體公務員嘅投訴數字，近月該局接獲嘅投訴無顯著增加，無證據顯示喺公務員宣誓或作出聲明後收到有所謂超過1萬宗涉及公務員嘅投訴。