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2021年4月21日星期三
港聞二
選舉開支申索突加限 犯國安法禁領 涉初選案參選人恐不獲發款 民主派：財政雪上加霜
美眾院跨黨通過議案 斥華持續損港自由 拜登上任首次 林鄭：西方圍堵因對中國富強不舒服
鄧忍光：資審委組成後應要求報備中央
酒店3人染變種 疑送飯盒掛鈎播毒 帶「E484K」變異病毒 專家：若入社區更麻煩
話你知：變種病毒「A」「B」字頭 再按演變排序
酒店執房確診 「回港易」東莞入境 福建抵港者染疫 曾內地打兩劑疫苗
印度航班累計53中招 潛伏期長疑部分酒店感染
南非株BNT抗體跌九成 專家料仍勝科興 稱雖不能直接比較 許樹昌：BNT基線水平較高
聶德權去信公務員工會倡打針 工會：好多人都驚死
港人赴星周五起隔離減至7日 旅議會盼下月開氣泡
陳淑莊否認違限聚 證人：有人開咪講選舉
鄧炳強：設新法例管假新聞是好事 學者稱誰定義失實最大問題 關注執法制衡
褚簡寧辭電視主持報紙評論 稱香港變人也要變
多國立法針對假新聞 星洲最高囚10年
認串謀煽惑縱火 Tg管理員囚3年 首宗因群組他人言論被控 官：被告容其存在及流傳
首宗中大暴動案 控方：4人裝束在場逃跑證參與
控方長篇指控潛逃女生 官批不公
「金正恩」煽惑改判13月 上訴庭：集結沒發生不減罪責
裝修工毆清障男 官斥歹毒囚40月
HKRITA防水織物日內瓦奪獎 廢料加工 不含有害環境PFCs
議員促引入票價熔斷 取消港鐵延後加幅
富昌邨獨居翁火警亡 街坊：死者妻女身處外國
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【Emily】還押中譚凱邦 辭任荃灣區議員
【Emily】公司股權轉讓河北政協 政助張進樂：依足程序申報
【Emily】黃國健問「手配業」係乜 謝偉俊幫政府答
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【明報專訊】（請看附圖）
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