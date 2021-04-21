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富昌邨獨居翁火警亡 街坊：死者妻女身處外國

【明報專訊】前日下午深水埗富昌邨富誠樓一名70歲姓李老翁疑於19樓單位內拜神時，香燭意外燃點雜物引發火警，他嘗試救火不果，五成皮膚燒傷，由消防救出送院搶救，延至昨晨約7時半不治。

本報記者昨午返回火警現場，起火單位已解封，單位焚毁，屋內牆身剝落，有書枱熏黑。鄰居伍先生表示，事主居於上址近20年，與妻子育有一對20餘歲女兒，形容他「人幾好會打招呼」，平日出門毋須使用拐杖，沒有拜神習慣，故伍對前日火警感意外。伍先生指出，事主兩個女兒約3年前到外國留學，妻子亦隨同照顧兩女，僅事主一人獨居於上址，伍希望有人能聯絡事主家人辦理其身後事。

伍先生又稱，前日火警發生時他一度以為是警鐘誤鳴，得知起火後急急抱起約歲半兒子逃生，稱兒子初次走火警時因「太多人出現嚇親」。

寶達邨奪命火 街坊將籌款助生還者

另外，上周五寶達邨達喜樓低層單位連奪四命火警中，倖免的60歲姓陳男戶主至昨日於將軍澳醫院留醫，情况危殆。達喜樓互委會主席吳先生表示，互委會一直透過屋邨辦事處任中間人與遇難一家生還者聯絡，有街坊決定自掏腰包，於下周日（25日）下午為遇難者舉行超度儀式，互委會決定於5月2日在達喜樓樓下擺放籌款箱收集捐款，並安排當晚交予陳家，互委會昨已把相關安排向民政署提交申請，民政署亦承諾會盡快處理，他希望街坊們一番心意可協助生還者堅強活下去。

相關字詞﹕奪命火警 火警

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