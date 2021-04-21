議員促引入票價熔斷 取消港鐵延後加幅

立法會交通事務委員會昨討論今年港鐵票價調整事宜。實政圓桌田北辰表示，雖然港鐵今年按機制減價1.7%，但仍有2.58%的累積加幅有待追加，港鐵未答應取消，形容今年減價只是數字遊戲，「今年不加，遲早都會加番」；又對港鐵及政府本月起不再延續票價八折優惠極失望。

田認為，現行票價「可加可減」機制複雜，市民難以明白，建議明年檢討機制時，將機制與通脹掛勾，例如票價加幅上限設定通脹率一半。

民建聯陳恒鑌表示，雖然今年機制首度得出減價1.7%的結果，但過去10年票價加幅約27%，形容是「有加無減」機制，建議政府明年與港鐵檢討機制時，加入「熔斷機制」，當經濟環境轉好港鐵有盈利時，將累積加幅「熔斷」，不能再累積；並建議引入盈利指數，當港鐵「賺得多」時毋須啟動加價，避免再出現過往港鐵賺過百億元盈利仍能加價的情况。

運房局副秘書長黃珮玟表示，明年政府將與港鐵展開檢討機制的工作，屆時會有公開諮詢程序，當局會聽意見並一併考慮。港鐵商務總監楊美珍表示，明白乘客希望票價優惠愈多愈好，但八折優惠是因應疫情推出的一次過措施，加上去年港鐵受疫情影響，票務收入大減31.5%，稱港鐵亦需大量資源，以維持鐵路營運及日常維修等。她又稱，目前已聽到社會對檢討機制的意見，港鐵會收集意見並一併研究。