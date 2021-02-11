HKRITA防水織物日內瓦奪獎 廢料加工 不含有害環境PFCs

棉纖維素與脂肪鏈結合防水

獲業界支持 最快今年底試產

HKRITA項目經理張晗蓉表示，項目利用回收紡織廢料分離棉纖維素，經過化學處理與脂肪鏈結合，令其變成具防水特性，並將此塗層加於普通棉布表面，加強拒水效果。防水物料天然，可被降解，不造成環境污染。昨日HKRITA展示多項研發項目，其中張晗蓉示範將一杯清水倒於經處理的布料上，可見水在布料表面形成水珠流走，觸摸布料背面亦不會感覺濕透。

張晗蓉表示，PFCs因對環境有害正被全球禁用，生產商正物色替代方案，此研發項目為其中之一。項目的原材料為紡織廢料，而其他化學物料亦為現成物料，並可沿用業界現有生產設備加工，料生產成本不會高於目前的防水物料。研究於2019年開始，已完成實驗室規模研發；張晗蓉表示獲業界支持，正商討合作，料最快今年底測試生產。

「2021年日內瓦國際發明展」上月底公布得獎結果，HKRITA共奪7獎，包括上述項目獲評審團嘉許金獎，另有兩個金獎（見表）及4個銀獎。今年香港有136個團隊參與發明展，共獲得14項評審團嘉許金獎，佔大會頒發總數逾半；除HKRITA外，獲獎項目還來自中大、城大、浸大、生產力局、納米及先進材料研發院等。

明報記者