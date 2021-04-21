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港聞二

裝修工毆清障男 官斥歹毒囚40月

【明報專訊】前年12月1日凌晨，有反修例示威者在旺角堵路，34歲裝修工人以長形鐵襲擊清理路障男子頭部，昨在區域法院承認一項有意圖傷人罪。被告在庭上解釋其襲擊意圖，稱只是誤以為事主欲持利器傷人，但不獲法官接納。法官指稱，被告唯一目是襲擊「見義勇為」的事主，斥被告襲擊最脆弱的頭部「極之歹毒」，判被告監禁40個月，另須賠償事主2萬元。

官令解釋意圖 被告：以為事主欲傷人

被告梁啟樂（34歲）承認2019年12月1日在旺角道及彌敦道交界附近惡意傷害男子X。被告原被各控一項暴動罪及身處非法集結時使用蒙面物品罪，獲法庭存檔不予起訴。

被告昨在法官練錦鴻要求下，認罪後到證人台解釋襲擊意圖。被告稱當晚路經現場，誤以為事主手持利器欲襲擊他人，才衝前襲擊事主，當時是隨地撿起長形鐵，當他發現太重時已趕不及「放手」，變成「揈出去」。

官：市民挺身清理 無私舉動被阻

練官不接納被告說法，稱與現場片段不符，並說堵路是當時示威者常用手法，一些如事主的「受困擾市民」挺身而出清理，但「被告的行為卻阻止了事主無私的舉動」，認為被告唯一目的是襲擊「見義勇為」的事主，協助暴力示威者以不法手段與政府抗爭。

案情指稱，當日凌晨零時30分，X（53歲）走至旺角道與彌敦道交界時，看到有大量以欄杆、木板等製成的路障阻塞交通，遂自發搬開，不久約10名示威者走近辱罵X及叫他停手。X感危險下拿出手機拍攝，被告走近並以長形硬物擊打X頭部，令X失去知覺倒地。X清醒後被送院，左頭頂有4厘米裂傷，需縫10針，左前臂亦擦傷。

【案件編號：DCCC189/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕私了 有意圖而傷人罪 堵路 旺角 反修例運動

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