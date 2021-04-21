控方長篇指控潛逃女生 官批不公

【明報專訊】4名大專學生被起訴的暴動案中，控罪詳情指稱4人連同黃亭陶參與暴動，控方亦在開案陳辭中，用了不少篇幅提及黃亭陶被捕情况；據悉，黃在被捕兩天後離港。控方亦透露黃已棄保潛逃，正被通緝。不過法官李慶年指出，黃並非本案被告，卻傳召人證及和物證指控她，反問「係咪一定要拉埋黃小姐落水，先告得其他被告？」批評做法對黃不公平，「都唔知有冇違反ICCPR（公民權利和政治權利國際公約）」。
稱控方做法影響黃亭陶利益
官：都唔知有冇違反ICCPR
控方在庭上朗讀開案陳辭，李官打斷並詢問為何大篇幅描述黃亭陶被捕情况，控方表示控罪詳情包含黃的名字，她亦與4名被告同日被捕；李官認為控方做法不常見，着控方考慮修改控罪書。
控方索取律政司指示後，表示傾向不修改控罪詳情，重申控方只是鋪陳事實，並非要求法庭將黃定罪；惟李官批評，控方不作起訴，卻又傳召人證、物證指控黃，「間接審緊佢」，做法影響黃的利益。
李官又稱，控方要求法庭對一個沒有被控的人作事實裁斷，做法不公，「喺一個公義社會入面，我過唔到自己個關」，表示控方「都唔知有冇違反ICCPR（公民權利和政治權利國際公約）」，明言不滿其解釋。控方以需時翻查案例及索取指示，要求押後案件至今天再陳辭。