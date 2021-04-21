控方長篇指控潛逃女生 官批不公

稱控方做法影響黃亭陶利益

官：都唔知有冇違反ICCPR

控方在庭上朗讀開案陳辭，李官打斷並詢問為何大篇幅描述黃亭陶被捕情况，控方表示控罪詳情包含黃的名字，她亦與4名被告同日被捕；李官認為控方做法不常見，着控方考慮修改控罪書。

控方索取律政司指示後，表示傾向不修改控罪詳情，重申控方只是鋪陳事實，並非要求法庭將黃定罪；惟李官批評，控方不作起訴，卻又傳召人證、物證指控黃，「間接審緊佢」，做法影響黃的利益。

李官又稱，控方要求法庭對一個沒有被控的人作事實裁斷，做法不公，「喺一個公義社會入面，我過唔到自己個關」，表示控方「都唔知有冇違反ICCPR（公民權利和政治權利國際公約）」，明言不滿其解釋。控方以需時翻查案例及索取指示，要求押後案件至今天再陳辭。

（反修例風暴）