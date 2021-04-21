首宗中大暴動案 控方：4人裝束在場逃跑證參與

二號橋衝突 辯方：不爭議有暴動 爭議各人有否參與

4名被告為中大學生陳起行（21歲）、理大學生李俊皓（24歲）、IVE學生張俊浩（18歲）及中大學生鄧希雯（23歲），同被控前年11月12日，在中大二號橋及環迴東路一帶，連同黃亭陶（見另稿）及其他不知名者參與暴動。陳、張及鄧同時被各控一項在身處非法集結時使用蒙面物品；張另再被控管有一支激光筆。

控方案情指稱，2019年11月11日，二號橋被多人佔據，他們向橋下行車路及火車軌投擲雜物以癱瘓交通，警員到場驅散，並在翌日早上繼續在二號橋設防線，惟有大量障礙物擺放在警方防線前方50米，聚集人群持續指罵及挑撥警方，至下午2時，增至有百人聚集，警方一度展示橙旗及黑旗，但由於集結者沒實際攻擊，警方沒使用武力。

至近3時，校方與警方指揮官商討後，警方撤去部分警員，只留下5名警員駐守。不久後，聚集人群向防線推進，投擲汽油彈、磚頭及雜物等，有警員的制服和盾牌燒着，警方展示黑旗及橙旗無效，現場的非法集結已演變為暴動。

警方於約3時24分展開拘捕行動，並在中大物業管理處附近制服正逃跑的4名被告及黃亭陶，其中首被告及次被告曾激烈反抗逃走。4人被捕時均身穿黑衣黑褲，被搜出防毒面罩、隔熱手套等裝備。聆訊今續。

【案件編號：DCCC362/20】

（反修例風暴）