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認串謀煽惑縱火 Tg管理員囚3年 首宗因群組他人言論被控 官：被告容其存在及流傳

【明報專訊】警方前年11月拘捕「阿囝搵老豆老母」Telegram（Tg）頻道的女管理員，指稱她在管理的頻道上煽惑他人向政見不同的人「起底」、動武或縱火，是反修例運動中，首人因通訊軟件群組內他人言論被拘控。被告早前承認各一項串謀煽惑他人犯縱火及串謀作出具煽動意圖的作為罪，昨於區域法院被判囚3年。法官稱本案嚴重之處在於互聯網容許信息在短時間內煽惑他人，尤其部分信息涉及製作汽油彈，一旦有人跟從，後果難以想像。

現時26歲的被告許佩怡，報稱侍應，承認於2019年8月12日至11月28日犯案。辯方昨求情時形容，案發時抑鬱症復發的被告在案中只是「被動的管理員」，近乎無一煽惑信息由她發出，甚至當警方檢查其電話的Tg帳戶時，亦見被告關閉了涉案頻道的通知；並透露她在還押時有自殘傾向。

辯方又稱，控方指控的信息數量之多，「全部睇晒就唔正常啦」，表示被告身為管理員亦未必會知悉所有控方指稱犯法的信息。

辯方求情：只是「被動的管理員」

指被告未必知悉全部犯法信息

法官姚勳智判刑時表示，被告作為頻道管理員，有權修改或刪除涉案信息，她卻容許信息存在及流傳，而本案的嚴重之處，在於使用互聯網發布信息，可短時間內快速煽惑他人，而案中涉及39條縱火的信息，包括教導製作汽油彈、鋁熱劑彈、燒夷彈等，一旦有人採納製造，後果難以想像。

姚官續說，香港人煙稠密，火災後果不堪設想，故就串謀煽惑他人縱火罪以5年監禁作量刑起點，考慮到被告角色及無證據顯示有主動發布信息，故將起點下調至4年監禁；另一項串謀作出具煽動意圖的作為罪，本案涉及多項煽惑他人的信息，故以監禁20個月作起點，再因被告認罪及個人情况，判處被告共監禁3年。

另一Tg管理員：預了風險 繼續運作

現時仍擔任Tg頻道管理員的「牧羊人」（化名）向本報表示，本案屬政權對示威者「無底線打壓手段之一」，但他們作為頻道管理員，早已預計及評估當中風險，做好被定罪甚至流亡等準備，因此本案不會對他們有太大警示，即使有成員被捕亦有計劃令頻道繼續運作。

警：網絡世界非無法可依

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌在判刑後說，本案作為首宗涉及社交平台管理員的案件，可見網絡世界並非無法可依，現實世界的法例亦適用。另警方提供數字顯示，自2019年6月，共有3男1女（26至32歲）涉及管理Telegram頻道因而犯案被捕；除了昨日案件，尚有3名男子將在區院審理，涉及控罪包括煽惑或串謀煽惑他人犯公眾妨擾等。

【案件編號：DCCC177/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 串謀作出具煽動意圖的作為罪 串謀煽惑他人犯縱火罪 管理員 反修例運動

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