認串謀煽惑縱火 Tg管理員囚3年 首宗因群組他人言論被控 官：被告容其存在及流傳

現時26歲的被告許佩怡，報稱侍應，承認於2019年8月12日至11月28日犯案。辯方昨求情時形容，案發時抑鬱症復發的被告在案中只是「被動的管理員」，近乎無一煽惑信息由她發出，甚至當警方檢查其電話的Tg帳戶時，亦見被告關閉了涉案頻道的通知；並透露她在還押時有自殘傾向。

辯方又稱，控方指控的信息數量之多，「全部睇晒就唔正常啦」，表示被告身為管理員亦未必會知悉所有控方指稱犯法的信息。

辯方求情：只是「被動的管理員」

指被告未必知悉全部犯法信息

法官姚勳智判刑時表示，被告作為頻道管理員，有權修改或刪除涉案信息，她卻容許信息存在及流傳，而本案的嚴重之處，在於使用互聯網發布信息，可短時間內快速煽惑他人，而案中涉及39條縱火的信息，包括教導製作汽油彈、鋁熱劑彈、燒夷彈等，一旦有人採納製造，後果難以想像。

姚官續說，香港人煙稠密，火災後果不堪設想，故就串謀煽惑他人縱火罪以5年監禁作量刑起點，考慮到被告角色及無證據顯示有主動發布信息，故將起點下調至4年監禁；另一項串謀作出具煽動意圖的作為罪，本案涉及多項煽惑他人的信息，故以監禁20個月作起點，再因被告認罪及個人情况，判處被告共監禁3年。

另一Tg管理員：預了風險 繼續運作

現時仍擔任Tg頻道管理員的「牧羊人」（化名）向本報表示，本案屬政權對示威者「無底線打壓手段之一」，但他們作為頻道管理員，早已預計及評估當中風險，做好被定罪甚至流亡等準備，因此本案不會對他們有太大警示，即使有成員被捕亦有計劃令頻道繼續運作。

警：網絡世界非無法可依

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌在判刑後說，本案作為首宗涉及社交平台管理員的案件，可見網絡世界並非無法可依，現實世界的法例亦適用。另警方提供數字顯示，自2019年6月，共有3男1女（26至32歲）涉及管理Telegram頻道因而犯案被捕；除了昨日案件，尚有3名男子將在區院審理，涉及控罪包括煽惑或串謀煽惑他人犯公眾妨擾等。

【案件編號：DCCC177/20】

明報記者

（反修例風暴）