褚簡寧辭電視主持報紙評論 稱香港變人也要變

稱工作太累 盼享受人生

褚簡寧最近4年主持無綫新聞明珠台節目《清心直說》，昨晚8時播出訪問警務處長鄧炳強，是他最後一集擔任主持，辭鋒依然尖銳。他與鄧討論外國勢力干預香港時，褚簡寧說至今未見到相關證據，鄧稱「若你相信沒有外國干預香港，我想你是侮辱香港人的智慧」，褚簡寧隨即還火稱「沒有提供證據及反對獨立調查委員會調查事件，你也是侮辱人的智慧」。針對未來特首、選委會及立法會參選人均要由警務處國安處資格審查，鄧炳強稱審查不等於曾批評政府的就會有麻煩，「像你（褚簡寧）常批評特首，你批評政府，但我肯定你愛香港」。褚簡寧回應說，「對，當然，我的意思是我在這裏出生。」二人對話擦出不少火花。

《清心直說》將由港台顧委會前主席、牙醫陳建強接棒主持。褚簡寧說，離職當然有些「唔開心」，但經常工作太累，「成個人burnout（筋疲力盡）」，故主動請辭，打算利用空餘時間享受人生，最想追劇、行山、學煮食。另外，他亦不會繼續撰寫《南華早報》及《信報》評論專欄，只保留不涉政治的《頭條日報》專欄〈又中又英〉。

稱現時工作要小心新紅線

被問及辭職是否涉及政治壓力，他說不評論政治問題，僅稱「Hong Kong changed, so people also changed（香港變了，人也要變）」，現時工作要小心新紅線。他透露，在美國的家人擔心他獨自在港，無人照顧他，曾建議他返回美國生活。惟他決定暫時留在香港，利用這段時間思考日後的去路。

印度裔的褚簡寧在香港土生土長，操流利廣東話及英文，從1980年代起擔任記者。他曾任《南華早報》、《信報財經新聞》駐美記者，亦做過英文《虎報》編輯、《東快訊》總編輯及亞視英語新聞部總編輯。他在反修例示威期間，曾批評特首林鄭月娥「雙手沾滿鮮血」。