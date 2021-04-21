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鄧炳強：設新法例管假新聞是好事 學者稱誰定義失實最大問題 關注執法制衡

【明報專訊】近期官員屢批評「假新聞」，上周警務處長鄧炳強表明警方會調查嘗試以「假新聞」危害香港安全者。他昨表示有些新聞動機似煽動仇恨，繼而產生如分離、顛覆效果就可能涉國家安全。他認為設新法例專門處理是好事，並指任何可協助國家安全的法律都是好事。有學者稱，立法規管假新聞或失實信息，會衝擊新聞及言論自由，又指立法最大問題是誰有權決定何謂失實、對行使權力的執法機關有否足夠制衡。

指動機似煽動 若致顛覆或涉國安

被問如何定義「假新聞」，鄧炳強昨在無綫明珠台《清心直說》承認本港沒法例規管「假新聞」，也沒「假新聞」法律定義，重申尊重新聞自由，但指每人都應尊重法律。他指出，有些新聞背後動機似是煽動仇恨，繼而可能產生如分離、顛覆效果，那就可能涉及國家安全。

被問及有關情况難以證實，是否有意設立一條新法例處理「假新聞」，鄧炳強說，當然設立新法例專門處理「假新聞」是好事，並稱任何可協助國家安全的法律都是好事，但指需要社會討論。

否認指學童持仿製槍照片屬假新聞

鄧炳強上周不點名批評《蘋果日報》4月16日頭版刊登小學生在全民國家安全教育日參觀警校時，在模擬港鐵車廂持仿製槍的照片，被描繪成與「黑暴」有關，斥報道煽動仇恨。照片引發網民聯想前年太子站8．31事件。鄧炳強昨否認指該報道是假新聞，而是將照片聯繫反修例運動暴力，令學校被起底傷害兒童心靈，「這是邪惡的部分」。

會否關閉《蘋果》「非我所慮」

至於該照片有何問題，鄧炳強說要考慮動機，認為將兒童玩具槍一事聯繫到反修例示威，動機非常可疑（The motive is very suspicious.），質疑是否想煽動仇恨、撕裂社會。他說傳媒有自由，但有時要檢視是否有道德、動機是否煽動仇恨或傷害國家安全。

《大公報》早前刊登〈銳評〉稱要「依法取締」《蘋果日報》。被問會否關閉《蘋果》，鄧炳強稱自己是警察，如有罪行就會處理，關閉與否「is not my issue」（不是我的問題）。

港大新聞及傳媒研究中心副教授傅景華昨在港台《千禧年代》表示，外國政客常用「假新聞」字眼，一般應稱為失實信息，很多時是網上資訊。他舉例如新加坡，過往立法曾引爭議，包括如何維持新聞和言論自由。傅表示，外國多數由行政機關詮釋何謂失實信息，往往混淆失實信息與他們不同意的信息。然而是否失實，須事實判斷及證據，立法最大問題是誰有權決定何謂失實。他舉例，行政機構可有權要求發布失實信息的團體，在內容旁澄清及交代官方說法。

他形容如此詮釋權力，不是根據媒體沿用的Fact checking（資訊核實）運作模式，而是根據行政機關的理解及政治需要。

傅景華強調，資訊核實不止針對新聞亦針對網絡，不少失實信息來自官方團體或政治人物，關注倘本港立法是否針對所有團體。他認為，最大問題是執法機關行使權力有否足夠制衡力量，亦關注事主能否上訴。他說香港是國際城市，有國際媒體在港運作，如推行此類法例，操作上必有衝突，相信會對香港新聞及言論自由有衝擊。

特首林鄭月娥今年2月在立法會答問會表明會優先處理多項立法工作，包括打擊虛假信息發放；4月稱會按部就班處理假新聞。被問政府是否有意任期內就打擊假新聞及虛假信息立法、最快何時提交草案，特首辦回覆稱，行政長官已在立法會答問會回應，暫沒補充。

相關字詞﹕鄧炳強 假消息 傅景華 假新聞

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