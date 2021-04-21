陳淑莊否認違限聚 證人：有人開咪講選舉

證人：曾拒出庭因「有啲驚」

審訊首天遭法庭發出拘捕令的證人吳楚勤被帶到庭上作供，並解釋稱，他拒絕出庭是因為「有啲驚」，加上身體不適故沒有到庭。

吳供稱，當晚酒吧職員稱已被包場，他與友人獲安排坐近門口，其間沒人要求他們量體溫。吳稱，見到林瑞華從酒吧步出，晚上11時後有人陸續到場並稱「嚟開會」，陳淑莊到場後，氣氛更高漲，其後有人開咪說話，有女聲稱「Gordon會參加立法會選舉，大家要支持佢喎」，一男聲則說，「聽日我喺立法會有記招，大家會唔會嚟支持我？」有女聲回應，「不如今晚飲到聽朝9點半，到時直接去立法會？」

高級督察游凱茵則表示，牌照組事後收到逾百宗投訴，稱陳淑莊涉違反限聚令，遂申請搜查令調查，案件其後轉交重案組跟進。另控方在庭上讀出警長50330的書面口供，指稱當晚看到該酒吧大閘外貼上「Private」的紙，內有至少20人面向投影器投放的簡報。陳偉才在警長問話下稱，當時正跟股東及法律代表商討應對新法例，並不開放給公眾。警長又稱，當晚不見陳淑莊等人。聆訊今續。

【案件編號：KCS 526408-11/20】

（疫情第四波）