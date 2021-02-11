南非株BNT抗體跌九成 專家料仍勝科興 稱雖不能直接比較 許樹昌：BNT基線水平較高

科興抗體跌七成 京研究：仍有作用

衛生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌昨引述北京微生物流行病研究所在新英倫醫學雜誌發表的研究，指科興在體外的血清中和抗體研究中發現，與原始武漢病毒株比較，針對英國和南非變異病毒株的中和抗體水平分別跌五成和七成，仍有中和作用，對D614G病毒株的有效率則與原始株相若，但研究只有25名接種科興的實驗對象，且非「實戰」的隨機對照研究。

許引述另一項未經同儕審閱的巴西研究稱，接種科興者的血清中和抗體對巴西變異病毒株有中和作用，但研究對象只有約10多人。他又說，科興對變異株無「實戰」數據，但上述資料有參考價值。相隔28日打兩針科興有效率有62.3%，許引述智利在現實世界的研究稱，當地打科興預防有徵狀感染的有效率達67%。

根據衛生防護中心資料，BioNTech對原始武漢病毒株的有效率為95%，對巴西株有效率亦相若，對英國株則為85%，另對南非株的中和抗體水平較原始株跌九成。據藥廠本月最新公布涉4萬人的研究，接種兩劑BioNTech的6個月內仍有91.3%保護；藥廠並稱在南非的一項800人的研究中BioNTech疫苗100%有效，但許樹昌稱有關研究參與人數少。不過，許樹昌稱，由於上述兩款疫苗的研究對象不同，不能直接比較兩者數據。

對於不少港人希望接種疫苗後去旅行，但科興未獲部分外國認可。世衛將於本月底至下月初評估科興列緊急使用申請，許樹昌預料通過機會高，又稱通過後對科興爭議就會減少。被問若市民希望到疫情相對嚴重地區出行應選哪疫苗，許說「暫時數據看來應是BioNTech相對好一點」。

不良事件發生率低於無接種群組

疫苗不良事件方面，根據醫管局資料，截至本周日逾71萬名接種者中，過去4周共錄得56宗急性中風、26宗急性心肌梗塞、14宗住院和急症室病人死亡，但計算每1萬名接種者的發生率發現均低於無接種群組的同類事件發生率（見表）。醫管局總醫療衛生統計師張德麟稱，初步觀察接種和非接種者流產率未見有異常；面癱發生率則仍要研究如何整合急症室的資料和與相關學者討論。

另外，昨多1.72萬人打首針新冠疫苗，BioNTech佔73%，累計逾75.86萬人打了首針，佔人口11.6%。前日多10名接種者送院，4人打科興，6人打BioNTech，分別耳鳴及暈眩、手指麻痹、胸部不適等。

明報記者

（疫情第四波）