印度航班累計53中招 潛伏期長疑部分酒店感染

兩歲童染疫 曾北角華美達檢疫

昨日確診的兩歲男童（第11,697宗）於4月4日乘搭UK6395航班從印度抵港，曾在北角華美達盛景酒店檢疫，由於其家人已確診，男童之後入住檢疫中心並確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該航班至今已有53名乘客確診，部分人在入境時確診，很多人是檢疫期間確診。

抵港14日發病 一般中位數5日

何栢良：情况異常

何栢良昨日在商台《在晴朗的一天出發》表示，4月4日從印度抵港的UK6395航班，大部分確診者都集中在數間酒店檢疫，最少有18人在抵港14日才發病，與現時所知病毒的潛伏期中位數5日有很大差別，情况異常，顯示有部分個案或在酒店受感染。

倡全部個案做基因分析助防守

何栢良認為，政府應為本港所有確診個案做病毒基因圖譜分析，以釐清是否在指定檢疫酒店出現傳播，否則難以知道如何加強防守。他又說，若有酒店員工曾接待多宗確診個案，應為員工驗血清，看是否有員工曾受感染，指定檢疫酒店應檢視整個工作流程，包括搭電梯、送餐和收集衣物等流程會否發生交叉感染，酒店員工應7日檢測一次，並鼓勵他們打疫苗。

何栢良形容，現時本港起碼讓人「入了兩球」，因社區已有最少兩宗變種病毒個案，當務之急是搞清楚變種病毒如何走入社區，才能推出針對措施。他又說，本港應仿效新加坡，要求所有旅客抵港後都要用「安心出行」，一旦有人在檢疫期後才確診，仍能追蹤其行蹤。

（疫情第四波）