酒店執房確診 「回港易」東莞入境 福建抵港者染疫 曾內地打兩劑疫苗

荃灣如心酒店半百人檢疫

透過「回港易」返港的46歲女子居東莞一年，4月6日由東莞經深圳灣返港，居荃灣新青大廈。她無病徵，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，她返港翌日檢測呈陰性，第12日樣本呈陽性，屬本地個案。她4月10至19日曾到荃灣西如心酒店任房務員，負責執拾42樓10至11間房，在確診前14日，有43名客人曾入住她執拾的房間，須檢疫。

荃灣西如心酒店總經理胡穎怡回覆稱，確診者最後上班日是4月19日早上，暫有12名員工要檢疫。該酒店正參與旅發局「賞你住」，旅發局發言人說，透過「賞你住」活動預訂該酒店的人若有疑慮，酒店可安排延期入住或免費取消預訂。

張竹君：福建入境者或屬輸入個案

此外，昨有一宗個案未分類，患者是一名56歲女子，4月6日由福建乘高鐵，於下午5時經深圳灣來港，有別於上述個案約2時來港，張竹君稱二人應無接觸。她及後在荃灣芙蓉大廈劏房家居隔離。她無病徵，與一名無業朋友同住，而該劏房所屬單位另有10多人，全部要檢疫。張竹君稱患者一直沒離開上址，有可能是輸入個案，但其他劏房住戶自由出入，亦有可能是傳播源，故有待檢測才可判斷。張說患者隔離期間所戴手帶沒異常，第12日樣本驗出陽性；患者分別於2月19日和3月19日在內地接種兩劑疫苗，但當局不清楚牌子。

許樹昌：判斷感染地需做基因排序

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，內地接種的國藥疫苗保護率據報約79%，科興疫苗約62.3%，兩者都不是百分百防感染，故打針後仍有可能染疫。至於患者是在內地還是在香港感染則較難判斷，估計要做病毒基因排序才有更多資料判斷。

昨另有一名41歲男地盤工確診，感染源頭不明。他居於大圍美田邨美庭樓，工作地盤位於九龍塘聯福道30號，地盤須停工，與患者共用一個貨櫃倉的幾名地盤人員要檢疫。患者無病徵，4月10日曾檢測，至17日驗出確診。

地盤工確診 浸大：工人未能進校

浸會大學回應稱，聯福道30號地盤為浸大學生宿舍及教學綜合樓項目的建築工地，該建築工地屬獨立範圍，與校園不相通，根據規定工地工人未能進入校園範圍；校方會繼續採取嚴謹的防疫措施，並留意該確診個案對師生的潛在健康風險。

另外，荃灣麗城花園第二期第4座一名女文職人員確診，該廈與來自福建確診者所住的芙蓉大廈前晚被圍封檢測，分別有約915及280人檢測，兩區均沒發現確診。

（疫情第四波）