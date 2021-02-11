港聞

港聞二

酒店3人染變種 疑送飯盒掛鈎播毒 帶「E484K」變異病毒 專家：若入社區更麻煩

【明報專訊】本港昨日增8宗新冠病毒確診，包括4宗源頭不明本地個案。日前從迪拜返港的29歲印裔男子檢疫21日後，在社區被驗出帶變種病毒，衛生防護中心昨日說，其病毒帶有對疫苗影響較多的「E484K」變異，他在酒店檢疫時同層另有兩人確診，3人的病毒基因排序高度相似，相信29歲男子較大可能在酒店染疫，懷疑透過房門用來掛飯盒的S形掛鈎交叉感染。有專家表示需觀察14日，若有「E484K」變異病毒傳入社區，會較其他變異更「麻煩」。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，29歲印裔男子在尖沙嘴華美達華麗酒店檢疫，同層有兩名檢疫者也已確診，一人住在印裔男相鄰客房，另一人房間距離較遠，3人均帶「N501Y」和「E484K」變異的病毒，屬南非變種，病毒基因排序高度相似。

尖沙嘴華美達檢疫 病毒排序高度相似

翻查資料，與印裔男同層檢疫的兩名確診者，包括從菲律賓抵港的28歲男外傭（第11,554宗），和從印尼抵港的34歲女外傭（第11,550宗），二人均在4月8日確診。

張竹君說，機電署和屋宇署等已到酒店視察過空調系統和渠管等，暫找不到異常，3人檢疫時都在房內、沒機會接觸，估計他們或經酒店派飯的掛鈎交叉感染。她解釋，派飯時是將飯盒用S形掛鈎掛在門柄上，讓檢疫者自取，檢疫者吃完飯再將飯盒用掛鈎掛在門柄上，待職員收走；若有檢疫者染疫、接觸到掛鈎，或將病毒留在鈎上，酒店職員觸碰帶病毒掛鈎，再觸碰第二間房的掛鈎，第二間房的檢疫者觸碰掛鈎時或接觸到病毒而染疫。

張竹君：已要求酒店停用S形掛鈎

張竹君說，已即時要求所有指定檢疫酒店停用該類掛鈎，可改用座椅送飯，方便清潔，在派飯前後也要加強清潔門手柄。

與印裔男同住的女護士（第11,672宗）亦帶變種病毒。張竹君昨稱，她入院前病毒數值（CT Value）大於30，入院後變為20多，且沒抗體，較大可能是新感染，女護士在社區感染變種病毒、再傳染印裔男的可能性較低。

此外，昨有一名29歲印傭確診（第11,704宗），她於3月20日由印尼來港，至4月9日住華美達華麗酒店檢疫，與帶變種病毒的印裔男子不同樓層；印傭檢疫後到僱主位於油麗邨雍麗樓的寓所工作，至4月18日強檢驗出陽性。張竹君說，該酒店其他樓層的確診者、包括印傭都沒驗出「E484K」變異，部分患者有「N501Y」變異，估計印傭與印裔男等3人無關，但不知印傭是否與她同層的其他檢疫者有關，會為該酒店1月以來的個案再做病毒基因排序。

酒店職員：掛鈎與門柄均沒病毒

本報昨傍晚致電尖沙嘴華美達華麗酒店，職員表示，酒店收到的報告是掛鈎和門柄均沒病毒，不會回應衛生防護中心說法。職員又稱酒店繼續接收檢疫者，沒撤離，暫未收到有關派飯的新指示，拒透露是否仍用S形掛鈎派飯。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌估計，印裔男子傳染同住女護士的可能較大，至於印裔男的感染途徑或難以解答，可能是來港前感染、潛伏期特別長，也可能在酒店感染，即使酒店同層確診者病毒基因排序相似，也難以直接證明是在酒店感染。

許樹昌：「E484K」對疫苗效用影響較多

許樹昌說，對比其他變異，印裔男所帶的「E484K」變異若傳入社區會更「麻煩」，因該變異對疫苗效用影響較其他變異多。他說，印裔男出社區已一段時間，暫未見有爆發，目前所見風險應不大，但仍要觀察14日。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕南非變種病毒 變種病毒 疫情第四波 新型冠狀病毒

上 / 下一篇新聞

選舉開支申索突加限 犯國安法禁領 涉初選案參選人恐不獲發款 民主派：財政雪上加霜
選舉開支申索突加限 犯國安法禁領 涉初選案參選人恐不獲發款 民主派：財政雪上加霜
美眾院跨黨通過議案 斥華持續損港自由 拜登上任首次 林鄭：西方圍堵因對中國富強不舒服
美眾院跨黨通過議案 斥華持續損港自由 拜登上任首次 林鄭：西方圍堵因對中國富強不舒服
鄧忍光：資審委組成後應要求報備中央
鄧忍光：資審委組成後應要求報備中央
話你知：變種病毒「A」「B」字頭 再按演變排序
話你知：變種病毒「A」「B」字頭 再按演變排序
酒店執房確診 「回港易」東莞入境 福建抵港者染疫 曾內地打兩劑疫苗
酒店執房確診 「回港易」東莞入境 福建抵港者染疫 曾內地打兩劑疫苗
印度航班累計53中招 潛伏期長疑部分酒店感染
印度航班累計53中招 潛伏期長疑部分酒店感染
南非株BNT抗體跌九成 專家料仍勝科興 稱雖不能直接比較 許樹昌：BNT基線水平較高
南非株BNT抗體跌九成 專家料仍勝科興 稱雖不能直接比較 許樹昌：BNT基線水平較高
聶德權去信公務員工會倡打針 工會：好多人都驚死
聶德權去信公務員工會倡打針 工會：好多人都驚死
港人赴星周五起隔離減至7日 旅議會盼下月開氣泡
港人赴星周五起隔離減至7日 旅議會盼下月開氣泡
陳淑莊否認違限聚 證人：有人開咪講選舉
陳淑莊否認違限聚 證人：有人開咪講選舉
鄧炳強：設新法例管假新聞是好事 學者稱誰定義失實最大問題 關注執法制衡
鄧炳強：設新法例管假新聞是好事 學者稱誰定義失實最大問題 關注執法制衡
褚簡寧辭電視主持報紙評論 稱香港變人也要變
褚簡寧辭電視主持報紙評論 稱香港變人也要變
多國立法針對假新聞 星洲最高囚10年
多國立法針對假新聞 星洲最高囚10年
認串謀煽惑縱火 Tg管理員囚3年 首宗因群組他人言論被控 官：被告容其存在及流傳
認串謀煽惑縱火 Tg管理員囚3年 首宗因群組他人言論被控 官：被告容其存在及流傳
首宗中大暴動案 控方：4人裝束在場逃跑證參與
首宗中大暴動案 控方：4人裝束在場逃跑證參與
控方長篇指控潛逃女生 官批不公
控方長篇指控潛逃女生 官批不公
「金正恩」煽惑改判13月 上訴庭：集結沒發生不減罪責
「金正恩」煽惑改判13月 上訴庭：集結沒發生不減罪責
裝修工毆清障男 官斥歹毒囚40月
裝修工毆清障男 官斥歹毒囚40月
HKRITA防水織物日內瓦奪獎 廢料加工 不含有害環境PFCs
HKRITA防水織物日內瓦奪獎 廢料加工 不含有害環境PFCs
議員促引入票價熔斷 取消港鐵延後加幅
議員促引入票價熔斷 取消港鐵延後加幅
富昌邨獨居翁火警亡 街坊：死者妻女身處外國
富昌邨獨居翁火警亡 街坊：死者妻女身處外國
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】港台普通話台新環節 搵「姐姐們」分享 兩粒鐘吸600嬲嬲 港島婦聯有份製作
【Emily】港台普通話台新環節 搵「姐姐們」分享 兩粒鐘吸600嬲嬲 港島婦聯有份製作
【Emily】公僕工會：要求宣誓後萬宗「篤背脊」
【Emily】公僕工會：要求宣誓後萬宗「篤背脊」
【Emily】鍾翰林獄中過生日 阿臻請大家送祝福
【Emily】鍾翰林獄中過生日 阿臻請大家送祝福
【Emily】還押中譚凱邦 辭任荃灣區議員
【Emily】還押中譚凱邦 辭任荃灣區議員
【Emily】公司股權轉讓河北政協 政助張進樂：依足程序申報
【Emily】公司股權轉讓河北政協 政助張進樂：依足程序申報
【Emily】黃國健問「手配業」係乜 謝偉俊幫政府答
【Emily】黃國健問「手配業」係乜 謝偉俊幫政府答