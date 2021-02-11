酒店3人染變種 疑送飯盒掛鈎播毒 帶「E484K」變異病毒 專家：若入社區更麻煩

衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，29歲印裔男子在尖沙嘴華美達華麗酒店檢疫，同層有兩名檢疫者也已確診，一人住在印裔男相鄰客房，另一人房間距離較遠，3人均帶「N501Y」和「E484K」變異的病毒，屬南非變種，病毒基因排序高度相似。

尖沙嘴華美達檢疫 病毒排序高度相似

翻查資料，與印裔男同層檢疫的兩名確診者，包括從菲律賓抵港的28歲男外傭（第11,554宗），和從印尼抵港的34歲女外傭（第11,550宗），二人均在4月8日確診。

張竹君說，機電署和屋宇署等已到酒店視察過空調系統和渠管等，暫找不到異常，3人檢疫時都在房內、沒機會接觸，估計他們或經酒店派飯的掛鈎交叉感染。她解釋，派飯時是將飯盒用S形掛鈎掛在門柄上，讓檢疫者自取，檢疫者吃完飯再將飯盒用掛鈎掛在門柄上，待職員收走；若有檢疫者染疫、接觸到掛鈎，或將病毒留在鈎上，酒店職員觸碰帶病毒掛鈎，再觸碰第二間房的掛鈎，第二間房的檢疫者觸碰掛鈎時或接觸到病毒而染疫。

張竹君：已要求酒店停用S形掛鈎

張竹君說，已即時要求所有指定檢疫酒店停用該類掛鈎，可改用座椅送飯，方便清潔，在派飯前後也要加強清潔門手柄。

與印裔男同住的女護士（第11,672宗）亦帶變種病毒。張竹君昨稱，她入院前病毒數值（CT Value）大於30，入院後變為20多，且沒抗體，較大可能是新感染，女護士在社區感染變種病毒、再傳染印裔男的可能性較低。

此外，昨有一名29歲印傭確診（第11,704宗），她於3月20日由印尼來港，至4月9日住華美達華麗酒店檢疫，與帶變種病毒的印裔男子不同樓層；印傭檢疫後到僱主位於油麗邨雍麗樓的寓所工作，至4月18日強檢驗出陽性。張竹君說，該酒店其他樓層的確診者、包括印傭都沒驗出「E484K」變異，部分患者有「N501Y」變異，估計印傭與印裔男等3人無關，但不知印傭是否與她同層的其他檢疫者有關，會為該酒店1月以來的個案再做病毒基因排序。

酒店職員：掛鈎與門柄均沒病毒

本報昨傍晚致電尖沙嘴華美達華麗酒店，職員表示，酒店收到的報告是掛鈎和門柄均沒病毒，不會回應衛生防護中心說法。職員又稱酒店繼續接收檢疫者，沒撤離，暫未收到有關派飯的新指示，拒透露是否仍用S形掛鈎派飯。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌估計，印裔男子傳染同住女護士的可能較大，至於印裔男的感染途徑或難以解答，可能是來港前感染、潛伏期特別長，也可能在酒店感染，即使酒店同層確診者病毒基因排序相似，也難以直接證明是在酒店感染。

許樹昌：「E484K」對疫苗效用影響較多

許樹昌說，對比其他變異，印裔男所帶的「E484K」變異若傳入社區會更「麻煩」，因該變異對疫苗效用影響較其他變異多。他說，印裔男出社區已一段時間，暫未見有爆發，目前所見風險應不大，但仍要觀察14日。

明報記者

（疫情第四波）