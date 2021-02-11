美眾院跨黨通過議案 斥華持續損港自由 拜登上任首次 林鄭：西方圍堵因對中國富強不舒服

促白宮續與盟友支援港人

特首林鄭月娥前日接受央視訪問，稱西方媒體和外國政府對中國內部事務的批評，目的是圍堵中國，因國家現時富起來、強起來，外國心裏不舒服。她說無論香港怎麼反駁、怎麼說明，都很難改變外國的看法，港府除繼續反駁外，同時要加大力度做好本身的事。

上述美國眾議院通過的議案提到全國人大常委會通過和實施《港區國安法》、12名民主派立法會參選人被取消資格、立法會選舉被押後、對6名流亡海外抗爭者發通緝令等事，譴責中港政府損害《中英聯合聲明》及《基本法》賦予港人的權利及自由。議案重申，支持權利及自由受嚴重威脅的港人，敦促中港政府尊重中英聯合聲明的承諾，釋放所有因港區國安法被捕的抗爭者及政治人物；議案鼓勵總統、國務卿等與盟友協調，回應香港情勢發展，包括為害怕遭受迫害的港人提供保護。

眾議院議長佩洛西在議院發言時，提到上周民主黨創黨主席李柱銘等民主派領袖因參與和平示威被判刑。她形容，這是一項非常重要的議案，長久以來在眾議院或參議院，對於香港民主自由都有跨黨派的支持。

學者：重新表明兩黨對港共識

國際關係學者袁彌昌分析，眾議院通過法案重新表明香港議題有兩黨共識，中短期內香港議題會繼續同新疆、台灣議題掛鈎，以及其他西方國家會跟隨。