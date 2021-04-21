選舉開支申索突加限 犯國安法禁領 涉初選案參選人恐不獲發款 民主派：財政雪上加霜

曾國衞去年稱凡准參選均付全數

改指引稱涉非法選舉者失資格

翻查資料，去年政府宣布押後選舉時，政制及內地事務局長曾國衞曾表示，鑑於換屆選舉更改日期情况相當特殊，決定凡是候選人提名表格已獲選舉主任接受，政府均會全數付款。

民主派初選案多人身陷囹圄，排在民主黨涂謹申名單第二的深水埗區議員袁海文稱，民主黨至今無候選人獲發還開支，料涉款逾百萬，加上該黨面對多宗審訊，壓力更大。他質疑當局「僭建程序」，並指出不少初選被捕者，去年都可留在延任立法會，「若認為這麼有問題、顛覆政權，參選都是不合法，但當日人大、政府都同意他們延任」，質疑邏輯說不通。

民協：條款為民主派度身訂做

民協何啟明亦因參與初選被起訴顛覆國家政權，其後獲准保釋；該黨主席楊彧稱案件本已是冤獄，質疑條款是為民主派「度身訂做」，令眾人除面臨DQ等風險，選舉開支更被扣，財政雪上加霜，「是全方位打壓」。

去年參選港島區直選的工聯會郭偉強亦稱，仍未收到政府付款；他相信是民主派初選案正在調查，故政府不向有關候選人發還款項。去年在新東爭連任的民建聯葛珮帆稱，如有關候選人涉違反國安法，無可能用公帑為其支付選舉開支，政府做法非無理。

民權觀察：僭建新條件違程序公義

民權觀察成員沈偉男質疑，政府突然更新指引違反程序公義，因早前政府已就選舉開支發出指引，至今才新增條件，「不可能在這麼後（階段）才僭建新條件，程序公義上說不通」，令人聯想是針對民主派。

倘「無權」獲款 獲發者須還

本報翻查該指引，除了國安法罪成不獲發還開支外，另一項更新指引提及，若候選人已獲政府發還選舉開支，但無權獲有關款項，便須向政府歸還多獲批的款項，否則可作為拖欠政府的民事債項，予以追討。對此，沈偉男憂慮意味即使參選人獲發選舉開支，日後仍有可能因涉違國安法被追討，「你拿了錢，都不知那些錢是不是你的」，認為當局應就此解釋。

選舉事務處回覆本報稱，政制局修訂指引後，處方昨向候選人發布；當中稱若總選舉事務主任得悉國家安全處已中止調查，或法庭裁定無罪，會在核實工作完成後安排發放款項。

選舉處：核查中 未發款予任何候選人

選舉事務處稱，正根據候選人提交的選舉申報書及所有文件證據核實，從而決定是否符合指引及條例，以及決定應支付金額，因核實工作進行中，未安排發還款項予任何候選人。

明報記者

（港區國安法）

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