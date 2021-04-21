港聞

港聞一

選舉開支申索突加限 犯國安法禁領 涉初選案參選人恐不獲發款 民主派：財政雪上加霜

【明報專訊】原定去年9月舉行的立法會換屆選舉被押後，政府當時承諾，未被DQ的參選人均可獲發放選舉開支。參選人已提交選舉開支申索，政制及內地事務局本月才更新申索指引，加入條件，提及若涉違反《港區國安法》罪行而被調查、起訴，案件完結前不獲發還開支；倘法庭裁定因牽涉非法選舉活動而觸犯國安法並罪成，「將一律失去符合收取全部政府付款的資格」，意味涉及民主派初選案的去年9月立選參選人倘罪成，將不能獲發還選舉開支。多名民主派質疑「僭建」條款、令參選人財政雪上加霜。

曾國衞去年稱凡准參選均付全數

改指引稱涉非法選舉者失資格

翻查資料，去年政府宣布押後選舉時，政制及內地事務局長曾國衞曾表示，鑑於換屆選舉更改日期情况相當特殊，決定凡是候選人提名表格已獲選舉主任接受，政府均會全數付款。

民主派初選案多人身陷囹圄，排在民主黨涂謹申名單第二的深水埗區議員袁海文稱，民主黨至今無候選人獲發還開支，料涉款逾百萬，加上該黨面對多宗審訊，壓力更大。他質疑當局「僭建程序」，並指出不少初選被捕者，去年都可留在延任立法會，「若認為這麼有問題、顛覆政權，參選都是不合法，但當日人大、政府都同意他們延任」，質疑邏輯說不通。

民協：條款為民主派度身訂做

民協何啟明亦因參與初選被起訴顛覆國家政權，其後獲准保釋；該黨主席楊彧稱案件本已是冤獄，質疑條款是為民主派「度身訂做」，令眾人除面臨DQ等風險，選舉開支更被扣，財政雪上加霜，「是全方位打壓」。

去年參選港島區直選的工聯會郭偉強亦稱，仍未收到政府付款；他相信是民主派初選案正在調查，故政府不向有關候選人發還款項。去年在新東爭連任的民建聯葛珮帆稱，如有關候選人涉違反國安法，無可能用公帑為其支付選舉開支，政府做法非無理。

民權觀察：僭建新條件違程序公義

民權觀察成員沈偉男質疑，政府突然更新指引違反程序公義，因早前政府已就選舉開支發出指引，至今才新增條件，「不可能在這麼後（階段）才僭建新條件，程序公義上說不通」，令人聯想是針對民主派。

倘「無權」獲款 獲發者須還

本報翻查該指引，除了國安法罪成不獲發還開支外，另一項更新指引提及，若候選人已獲政府發還選舉開支，但無權獲有關款項，便須向政府歸還多獲批的款項，否則可作為拖欠政府的民事債項，予以追討。對此，沈偉男憂慮意味即使參選人獲發選舉開支，日後仍有可能因涉違國安法被追討，「你拿了錢，都不知那些錢是不是你的」，認為當局應就此解釋。

選舉事務處回覆本報稱，政制局修訂指引後，處方昨向候選人發布；當中稱若總選舉事務主任得悉國家安全處已中止調查，或法庭裁定無罪，會在核實工作完成後安排發放款項。

選舉處：核查中 未發款予任何候選人

選舉事務處稱，正根據候選人提交的選舉申報書及所有文件證據核實，從而決定是否符合指引及條例，以及決定應支付金額，因核實工作進行中，未安排發還款項予任何候選人。

明報記者

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

相關字詞﹕程序公義 曾國衞 國家安全 區議員 國安法 立法會

上 / 下一篇新聞

美眾院跨黨通過議案 斥華持續損港自由 拜登上任首次 林鄭：西方圍堵因對中國富強不舒服
美眾院跨黨通過議案 斥華持續損港自由 拜登上任首次 林鄭：西方圍堵因對中國富強不舒服
鄧忍光：資審委組成後應要求報備中央
鄧忍光：資審委組成後應要求報備中央
酒店3人染變種 疑送飯盒掛鈎播毒 帶「E484K」變異病毒 專家：若入社區更麻煩
酒店3人染變種 疑送飯盒掛鈎播毒 帶「E484K」變異病毒 專家：若入社區更麻煩
話你知：變種病毒「A」「B」字頭 再按演變排序
話你知：變種病毒「A」「B」字頭 再按演變排序
酒店執房確診 「回港易」東莞入境 福建抵港者染疫 曾內地打兩劑疫苗
酒店執房確診 「回港易」東莞入境 福建抵港者染疫 曾內地打兩劑疫苗
印度航班累計53中招 潛伏期長疑部分酒店感染
印度航班累計53中招 潛伏期長疑部分酒店感染
南非株BNT抗體跌九成 專家料仍勝科興 稱雖不能直接比較 許樹昌：BNT基線水平較高
南非株BNT抗體跌九成 專家料仍勝科興 稱雖不能直接比較 許樹昌：BNT基線水平較高
聶德權去信公務員工會倡打針 工會：好多人都驚死
聶德權去信公務員工會倡打針 工會：好多人都驚死
港人赴星周五起隔離減至7日 旅議會盼下月開氣泡
港人赴星周五起隔離減至7日 旅議會盼下月開氣泡
陳淑莊否認違限聚 證人：有人開咪講選舉
陳淑莊否認違限聚 證人：有人開咪講選舉
鄧炳強：設新法例管假新聞是好事 學者稱誰定義失實最大問題 關注執法制衡
鄧炳強：設新法例管假新聞是好事 學者稱誰定義失實最大問題 關注執法制衡
褚簡寧辭電視主持報紙評論 稱香港變人也要變
褚簡寧辭電視主持報紙評論 稱香港變人也要變
多國立法針對假新聞 星洲最高囚10年
多國立法針對假新聞 星洲最高囚10年
認串謀煽惑縱火 Tg管理員囚3年 首宗因群組他人言論被控 官：被告容其存在及流傳
認串謀煽惑縱火 Tg管理員囚3年 首宗因群組他人言論被控 官：被告容其存在及流傳
首宗中大暴動案 控方：4人裝束在場逃跑證參與
首宗中大暴動案 控方：4人裝束在場逃跑證參與
控方長篇指控潛逃女生 官批不公
控方長篇指控潛逃女生 官批不公
「金正恩」煽惑改判13月 上訴庭：集結沒發生不減罪責
「金正恩」煽惑改判13月 上訴庭：集結沒發生不減罪責
裝修工毆清障男 官斥歹毒囚40月
裝修工毆清障男 官斥歹毒囚40月
HKRITA防水織物日內瓦奪獎 廢料加工 不含有害環境PFCs
HKRITA防水織物日內瓦奪獎 廢料加工 不含有害環境PFCs
議員促引入票價熔斷 取消港鐵延後加幅
議員促引入票價熔斷 取消港鐵延後加幅
富昌邨獨居翁火警亡 街坊：死者妻女身處外國
富昌邨獨居翁火警亡 街坊：死者妻女身處外國
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】港台普通話台新環節 搵「姐姐們」分享 兩粒鐘吸600嬲嬲 港島婦聯有份製作
【Emily】港台普通話台新環節 搵「姐姐們」分享 兩粒鐘吸600嬲嬲 港島婦聯有份製作
【Emily】公僕工會：要求宣誓後萬宗「篤背脊」
【Emily】公僕工會：要求宣誓後萬宗「篤背脊」
【Emily】鍾翰林獄中過生日 阿臻請大家送祝福
【Emily】鍾翰林獄中過生日 阿臻請大家送祝福
【Emily】還押中譚凱邦 辭任荃灣區議員
【Emily】還押中譚凱邦 辭任荃灣區議員
【Emily】公司股權轉讓河北政協 政助張進樂：依足程序申報
【Emily】公司股權轉讓河北政協 政助張進樂：依足程序申報
【Emily】黃國健問「手配業」係乜 謝偉俊幫政府答
【Emily】黃國健問「手配業」係乜 謝偉俊幫政府答