【Emily】主人唔現身為由 「歎為觀止」 棄養動物無符 田北辰轟政府執法不力

根據《狂犬病條例》，棄養動物係犯法、可判監。田北辰會上重提2018年有隻芝娃娃叫「珍寶珠」，全身癱瘓但被主人棄養喺垃圾房，雖然身上有晶片，但主人唔願意現身，未能麻醉做手術。田北辰憶述，佢當時打電話問漁護署，但對方話搵唔到主人冇辦法，「狗主唔現身就冇辦法？呢啲乜鬼法律嚟㗎？點執法呀？」

漁護署話修例後可加強執法

漁護署高級獸醫師陶文慧解釋，聯絡主人係因為要蒐證、了解遺棄動機。田二少質疑當局「搵唔到就不了了之？」，問當局有冇通緝狗主，或趁其離境時拘捕佢。陶文慧就話，今次修訂條例後，棄養有可能變成公訴罪行，到時可以加強執法，相信阻嚇力會大好多。

田北辰又話，當局2017年提交立法會文件，指過去3年零檢控、零投訴，佢動氣話：「梗係零啦，立法會議員打到去，都冇晒辦法，普通人打去（當局）會睬佢咩？」