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港聞
2021年4月20日星期二
港聞二
議員倡公開是否持外國護照 曾國衞：研選委提名表蒐國籍資料
陳淑莊涉酒吧犯聚開審 證人：報警留錯姓氏 保護吓自己
快必申終止聆訊 辯方：煽動罪違憲 控方：不能作理據
129公務員拒簽「效忠」聲明 25辭職
白腊鄉村地蓋燒烤場 城規倡改農地 收80反對 長春社：憂「突然冒起民意」左右決定
職員稱「彩色小屋」付費可入住 民署：無旅館牌照
官指城規未考慮社區需要 循道衛理覆核物業高限勝訴
Airbnb藏百燃彈案 女學生認罪 控方稱屬最多汽油彈案件 被告求即判刑官押至月底
涉理大助逃捕 鄭錦滿民署主任7人轉區院審
泛民10人10．1集結案下月訊 8‧18同一法官審
張達明：「非法集結」原則重判和平集會 料成上訴爭拗點
兩AO空降港台 前行政署長任廣播處長顧問 港台工會：無傳媒經驗 離專業判斷更遠
HKFP：就《人權民主法案》游說美政客 港府耗8400萬
濕地公園申逾億元翻新 設互動遊戲
假公安騙九旬富婆2.5億 曾遭電騙 理大生被招攬犯案就逮
按摩槍充電起火 焚宅燒死貓
拒同志配偶居屋加名 房委會指免影響輪候
尊子漫畫
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【Emily】初選案還押中 李嘉達辭任區議員
【Emily】有心人送贈 議辦派南瓜大受歡迎
【Emily】主人唔現身為由 「歎為觀止」 棄養動物無符 田北辰轟政府執法不力
【Emily】台灣新聞攝影賽 明報奪兩獎
【Emily】福建幫施榮忻話唔會選立會
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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議員倡公開是否持外國護照 曾國衞：研選委提名表蒐國籍資料
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