拒同志配偶居屋加名 房委會指免影響輪候

同志代亡夫覆核 質疑房會說法欠證據

庭上披露，吳翰林於2018年花了545萬元以綠表資格購入居屋單位，作為與丈夫李亦豪的居所。不久，李亦豪申請免補地價約200萬元而成為居屋住客，遭到房委會拒絕。雙方爭議在於，房委會規定只有異性配偶才會被視為「家庭成員」加入成為住客，是否構成性別歧視。

代表李亦豪的資深大律師鮑進龍表示，在女同志「QT」的受養人案及入境事務主任梁鎮罡的公務員福利案，終審庭已裁定同性配偶受到差別待遇會構成歧視，房委會政策明顯與兩案裁決牴觸，而申請方並非要求法庭直接承認同性婚姻，只想法庭裁定房委會的決定違憲。

鮑進龍引述中文大學榮休教授劉德輝2015年做的同性婚姻調查指出，只有0.6%受訪者表明是同性戀者，當中只有3.5%的人與伴侶在海外結婚；數據反映同性配偶只佔港人的極少數，相信他們對房屋供應影響有限。鮑進龍透露，為了居屋政策問題，李亦豪感受到法律不公義之處，亦承受沉重的心理壓力。

代表房委會的資深大律師陳樂信表示，居屋是匱乏的公共資源，房委會並非針對同性戀者訂立轉讓權規定，只是跟隨政府的一貫立場，優先考慮異性配偶的福祉，也是按照《基本法》第45條賦予的權力，根據經濟條件和社會需要自行制定政策。

房會：宏觀政策是鼓勵結婚生育

法官周家明問到，房委會是否為了鼓勵異性戀者生兒育女，以提高香港人口增長，所以只承認異性夫婦同住於居屋單位。房委會表示同意，重申政府的宏觀政策是鼓勵結婚生育，以符合香港的長遠利益。周官聽畢陳辭，將擇日頒判辭。

【案件編號：HCAL2875/19】