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港聞二

按摩槍充電起火 焚宅燒死貓

【明報專訊】洪水橋一住宅單位昨凌晨疑因按摩槍充電時短路引發火警，單位男戶主逃生，惟未及救走家中7貓，消防救出貓後，3貓當場身亡，另外4貓交愛協檢查及治理。

未及救貓 男住客逃生臉熏黑

事發昨凌晨約3時21分，洪水橋翠柏路柏雨花園27座一低層單位發生火警，火勢猛烈，冒出大量濃煙，火舌不斷從單位窗戶噴出，9名居民自行疏散到地面安全位置。消防趕至出動一支煙帽隊及一條喉撲救，約20分鐘後將火救熄。

起火單位一名男住客及時逃生，臉部輕微熏黑，惟家中7貓需由消防救出，3貓當場身亡，另外4貓清醒，其中一貓懷疑燒傷重創；4貓暫送愛護動物協會灣仔中心，交獸醫照顧。消防正調查火警原因，初步相信單位內電線短路起火。

飼養近9年 7貓3死1重傷

及時逃生的黃姓男戶主表示，與家人居上址約30年，飼養7貓近9年，事發時其母及胞弟上班，他在睡房睡覺，驚醒發現於客廳充電的按摩槍位置起火，立即逃生及報警，但未及把貓救走。

黃稱7貓中有4隻由胞弟領養，牠們再誕下3貓，身亡3貓分別為「小B」、「囡囡」和「老竇」，家人趕回家中了解均傷心不已。生還4貓為「老媽子」、「詩詩」、「小白」及「小黑」，其中詩詩疑燒傷，與另外3貓暫交愛協照顧，死去3貓則暫送往港島區的24小時獸醫診所安置。愛協回覆，4貓其中一隻情况危殆，暫把4貓送往愛協灣仔中心，交獸醫檢查及治理。

老翁拜神釀火 五成皮膚燒傷　

另外，昨午近2時，深水埗富昌邨富誠樓一名70歲李姓老翁疑於單位內拜神時，香燭意外燃點雜物引發火警，他嘗試救火不果，五成皮膚燒傷，由消防救出送院搶救，情况危殆。

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