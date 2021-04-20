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假公安騙九旬富婆2.5億 曾遭電騙 理大生被招攬犯案就逮

【明報專訊】家住山頂的九旬婦，去年8月接獲假冒內地官員的行騙電話，聲稱她在內地干犯刑事案，5個月內騙去老婦逾2.5億元，為歷來單一損失金額最高的假冒內地官員騙案。警方上月拘捕假扮內地公安上門的理大生，本身也是電騙受害者。

騙徒可說出老婦個人資料

據了解，去年8月，一名家住山頂的90歲退休老婦在家中接到來電，對方聲稱是內地官員，老婦在內地干犯刑事案，要求她將錢匯到指定戶口作調查之用。由於對方能說出她的個人資料，老婦不虞有詐。數日後，一名自稱內地公安的人上門，給老婦一部手機連SIM卡作聯絡之用。

據了解，同年8月12日，老婦先將790萬元存入騙徒的渣打銀行戶口。翌日起至本年1月4日，5個月間老婦再按指示，分10次將2.47億存入騙徒的兩個戶口。其中一次，老婦要求私人司機載她和騙徒到中環一銀行分行辦理轉帳。

外傭起疑 致電老婦女兒報告

老婦與兩名外傭同住，外傭覺得可疑，致電老婦女兒告知情况。老婦女兒認為有不妥，着一名親戚到銀行觀察騙徒及老婦，但其後沒追問下去。銀行職員向老婦查詢匯款目的，老婦稱為購置山頂物業。至上月初，在女兒勸導下，老婦最終由律師陪同報案。

警方調查後，上月25日拘捕一名19歲理大一年級生，涉上門自稱公安行騙，本身也是電騙受害者，其後被招攬犯案，警方並凍結騙徒戶口逾900萬元。

警方表示今年首季錄得200宗電話騙案，較去年同期升18%。今年首季電騙損失為3.53億，為去年同期的6.5倍。去年全年錄得1193宗電話騙案，較前年升逾八成，全年損失金額為5.7億，較前年升近3倍。

警方提醒市民，切勿將金錢存入陌生人的帳戶，亦切勿交出銀行帳戶號碼及網上理財密碼給任何人。市民如懷疑受騙，請立即致電警方24小時防騙易熱線18222查詢。

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