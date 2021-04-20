濕地公園申逾億元翻新 設互動遊戲

更新展覽 建大型蜻蜓池

另外，漁護署計劃推行網上購票，提供便捷票務服務，讓市民及訪客可預先購票入場。

商經局向立法會提交文件指出，濕地公園啟用至今逾14年，當中不少設施已老化，展品亦不符目前科技標準，公園內的主題展覽館及戶外濕地保護區缺乏互相連結，未能提供融入環境的模擬視覺效果和與訪客的互動，故園內的展覽及設施需與時並進。

文件指出特首於2018年《施政綱領》提出提升濕地公園設施，以加強其作為生態旅遊景點的吸引力，漁護署於2019年研究，檢視公園的展覽及訪客設施後，建議根據國際級博物館標準，更新公園的展覽和提升訪客設施。

漁護署建議重新設計公園入口廣場裝置，以淡水濕地生物及水底生境為題，入口廣場亦會配以不同的標示牌；園內兩個主題展覽館「濕地知多少」及「濕地世界」會合併為「濕地世界」展館，場內會設置完整的濕地生境，當中會有大型的蜻蜓生態池，以及下雨和水循環的互動遊戲。

漁護署說有別於傳統單向圖片解說，部分展館將結合自然科學與數碼藝術博物館的表達方式，讓訪客參觀和學習濕地動植物同時，融入遊戲及藝術的互動空間。