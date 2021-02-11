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HKFP：就《人權民主法案》游說美政客 港府耗8400萬

【明報專訊】美國國會2019年通過《香港人權與民主法案》，當年11月生效。網媒Hong Kong Free Press（HKFP）發現，港府於2014至2020年間，透過香港貿發局以近8400萬港元聘請美國游說公司，並最少6次就該法案游說美國政客。

商經局未回應聘人游說：積極澄清誤解

商經局發言人表示，就《香港人權與民主法案》，香港駐華盛頓經貿辦一直透過不同渠道向有關者和機構解說香港情况，積極澄清部分人的誤解及糾正錯誤報告，尤其對於一些誤解和不實情况，經貿辦會繼續加以解說，但未回應花錢聘人游說。

HKFP翻查貿發局據美國《外國代理人登記法》（Foreign Agents Registration Act）而披露有關其聘用游說公司的文件，發現港府曾最少6次就《香港人權與民主法案》游說。貿發局2014至2020年以近8400萬港元（1080萬美元）聘請美國游說公司。

最終美國在參議院一致同意、眾議院僅一票反對下通過該法案。該法案要求美國國務卿每年研判香港情况，以符合獲得貿易特殊待遇，亦賦予美國政府法理基礎，制裁損害香港人權的個人與組織。

獲英國政治庇護的前香港眾志主席羅冠聰昨於facebook反問，港府花巨款干預美國政治是否「搬起石頭砸自己的腳」，又反問港府是否違反一直批評外國政府聲援香港的原則。

相關字詞﹕香港人權與民主法案 眾議院 參議院 美國國會

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