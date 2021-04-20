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兩AO空降港台 前行政署長任廣播處長顧問 港台工會：無傳媒經驗 離專業判斷更遠

【明報專訊】香港電台再有人事變動，前行政署長蔡潔如（圖）昨日起出任「廣播處長顧問」，而上月仍是商務及經濟發展局助理秘書長的張恩慈，則於上周一起出任港台「高級經理（特別支援）」。香港電台節目製作人員工會稱，無論廣播處長李百全以至新增設的處長顧問及相關團隊，全無傳媒經驗，日後的建議恐怕跟專業判斷漸行漸遠。

港台向員工發通告，蔡潔如昨起出任「廣播處長顧問」，張恩慈上周一起則已出任港台「高級經理（特別支援）」。蔡潔如1986年加入政務職系，2012年起出任行政署長，2019年展開退休前休假；張恩慈則於2016年曾為立法會選舉擔任九龍西地方選區助理選舉主任，翻查政府電話簿，張上月下旬仍是商經局助理秘書長（通訊及創意產業）A3，該網現已刪除有關資料。

港台：增人手助落實《檢討報告》

港台回應稱，「廣播處長顧問」是有時限的短期兼職合約職位，主要職責是就落實《香港電台的管治及管理檢討報告》中關於編輯管理及投訴處理機制，向廣播處長提供意見；另港台亦開設數個其他職位，包括高級經理（特別支援），協助執行《檢討報告》建議，廣播處長會繼續與港台管理層及員工一同落實檢討報告建議，按照《香港電台約章》提供公共廣播服務。至於該兩個職位的薪酬及時限，港台稱無補充。

工會批凍結下層擴建上層

港台節目製作人員工會表示，管方一直稱因應檢討報告，要凍結公務員升遷及招聘，令製作人員承受巨大人手壓力，但卻以同一理由開創前所未見的「廣播處長顧問」，由前政務官出任高級的「兼職合約」職位，又再度空降政務官出任高級經理，不斷擴建上層，不禁令人質疑最終會否淪為閉門落實檢討報告，以「抽節目」、「不參賽」、「加高層」方向高壓執行報告建議。

學者預期公營廣播角色萎縮

中文大學新聞與傳播學院講師梁麗娟認為，今次人事安排無疑是要強化港台作為公務員體制內的文化，前商經局官員可加強與局方聯繫，熟悉政府規例、文化的退休官員可作微管理，可預期港台的公營廣播角色將萎縮，日後難再是公眾期望的港台。

對於張恩慈是否由商經局「借調」到港台，商經局回覆，港台會按既定機制安排人手，落實檢討報告各項建議。港台顧問委員會主席林大輝表示，委員會工作不涉港台人事任命，故不評論，他個人則認為蔡及張均是具有能力的官員，「處長有叻人幫手，實有好處」。

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