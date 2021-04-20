張達明：「非法集結」原則重判和平集會 料成上訴爭拗點

稱重判變相鼓勵不做「和理非」

張達明昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，《公安條例》下的罪行分3個層次，第一級是未經批准集結，所涉的是無據法例要求取得不反對通知書，或警方反對後仍遊行集結，但過程和平，無任何挑釁元素、暴力行為；第二級是非法集結，則涉及挑釁行為，相當可能引致破壞社會安寧或出現實質暴力；第三級則是暴動，即有實質暴力行為。

他表示，過往終審法院和上訴庭都強調，若集結不是和平，就不受憲法或人權法的和平集會示威保障，反之亦然；而本港暫時亦未有上訴庭或終審法院的判決，將非法集結或暴動的重刑原則「搬到完全和平的未經批准集結」。他表示，8．18及8．31集會均是典型的「和理非」行動，認為法庭重判變相鼓勵群眾不做「和理非」，亦侵害本港遊行及集會自由。

憂鄧炳強連日評論鋪路取締傳媒

另外，警務處長鄧炳強連日不點名批評《蘋果日報》，並稱遭「所謂學者」指摘。張達明稱沒詳細留意對方言論，但他對《大公報》及鄧炳強的評論感憂慮，「會否鋪路為下一步用某些刑事罪名取締（傳媒）？」被問到會以什麼法例取締，他表示，目前很多事超越個人認知及想像，認為當一個法規愈多的社會不是走向法治時，執政者愈容易以一條罪名作控告。

（反修例風暴）