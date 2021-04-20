泛民10人10．1集結案下月訊 8‧18同一法官審

【明報專訊】前年10月1日10名泛民參與「沒有國慶 只有國殤」遊行，分別被控煽惑他人參與、組織及明知而參與未經批准集結等罪，昨在區域法院預審。上周分別因前年8月18日及8月31日遊行被囚的壹傳媒創辦人黎智英、支聯會主席李卓人、工黨前立法會議員何秀蘭等人均被解到庭上應訊。案件定於5月17日開審，預計審期10天，亦由處理8．18及8．31兩宗案件的法官胡雅文審理。
被告之一民陣召陣人陳皓桓在庭外表示，有向何秀蘭問好，對方回答「more than ok」（非常好）。陳另於開庭前，與同為被告的楊森、吳文遠及蔡耀昌在庭外高呼「遊行集會，基本權利，港人不要放棄」。早前因前年8月18日遊行並被判緩刑的大律師吳靄儀昨亦有到場支持。
10名被告依次為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕、蔡耀昌，同被控於2019年10月1日組織及參與一個未經批准集結。陳皓桓、李卓人、梁國雄和何俊仁另被控於前一天，在終審法院外煽惑他人明知而參與未經批准集結，以及一項公告一個未經批准的公眾遊行的傳票交替控罪。
【案件編號：DCCC534/20】
（反修例風暴）
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