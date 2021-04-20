涉理大助逃捕 鄭錦滿民署主任7人轉區院審

7名被告依次為司機葉嘉祺（27歲）、裝修工人何志豪（28歲）、立法會議員助理鄭錦滿（32歲）、民政事務總署行政主任陳啟賢（33歲）、無業黃逸滔（25歲）、舞台燈光工人馮思睿（30歲）、廣告導演林泳汶（31歲）。

首兩被告同被控於2019年11月20日連同其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向，即作出一項或一連串意圖協助其他人逃避逮捕的作為，而他們知道前述的其他人會被警方逮捕。包括鄭錦滿的其餘5名被告則同被控於同日同地作出相關行為。

各人獲准以現金2萬至10萬元保釋外出，其間不准離港，須居於報稱地址，交出所有旅遊證件包括英國國民（海外）護照（BNO），每周到警署報到4至7日，部分人須守宵禁令。

對於有民政事務總署職員涉案，署方以已進入司法程序為由不評論個別個案。

【案件編號：KCCC2795/19】

（反修例風暴）