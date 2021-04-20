Airbnb藏百燃彈案 女學生認罪 控方稱屬最多汽油彈案件 被告求即判刑官押至月底

憂審完另4被告始判刑 罰則加重

被告楊泳茹（23歲）承認於2019年11月2日在灣仔堅拿西道冠景樓4樓一單位內，管有59個汽油彈、79個載有白色廢綿的玻璃瓶、50個玻璃瓶、約4.6公升內含柴油的黃色液體、約1公升內含異丙醇的無色液體、約4.9公升內含汽油的綠色液體、白色廢綿、布條、布及毛巾。被告因承認交替控罪，另一項串謀縱火罪存檔法庭不予起訴。

控方表示，在已知案件中，本案為涉及汽油彈總數量最多的案件。辯方稱希望能即日判刑，因擔心一旦待本案其他被告完成審訊才判刑，被告會「擔驚受怕」，因屆時或有新案例，上訴庭或會釐清判刑指引而令判刑加重。法官葉佐文隨後詢問辯方的求情方向及判刑案例後，決定押後至月底判刑。

5人露台跳至下層逃捕 終被截

案情指出，前年10月30日，有人以「Wing Long Wong」名義，透過Airbnb租用涉案冠景樓4樓單位數天。11月2日維園舉行反修例集會當天，警方派員監視單位，下午3時採取行動。警方到單位門外時有濃烈汽油味傳出，在沒人應門下破門內進。

破門時，5人到單位露台跳下，闖入3樓一單位，隨即遭身處該單位的俄籍男子趕走。不久，警方發現被告與另一人躲在2樓電梯大堂近防煙門的一幅活動木板後，另3人則分別躲在同層的男洗手間及一間未開始營業的餐廳。警方拘捕各人後，押解他們到涉案單位搜查，發現除汽油彈外，另有伸縮警棍、印有「POLICE」字樣的胡椒噴霧等物品。

同案另外4名被告即學生鄭錦輝（22歲）、無業丘建威（25歲）、學生莫禮滔（22歲）及地盤工人黃建棋（20歲），將於5月14日受審。

【案件編號：DCCC97/20】

（明報記者）

（反修例風暴）