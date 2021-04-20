Airbnb藏百燃彈案 女學生認罪 控方稱屬最多汽油彈案件 被告求即判刑官押至月底

【明報專訊】前年11月2日，警方在一間位於灣仔、透過網上住宿租賃平台Airbnb租出的單位內，搜出過百枚汽油彈成品及半成品，並拘捕5人，各控同一項串謀縱火罪。其中一名23歲女學生昨在區域法院承認一項管有物品意圖摧毁或損壞財產的交替控罪，現還押至4月30日判刑。控方稱，本案為在已知案件中涉及汽油彈總數量最多一宗。案情透露，警方破門時，被告等人從單位露台跳至樓下單位逃走，隨後有人躲進未營業餐廳內，最終仍遭截獲。
憂審完另4被告始判刑 罰則加重
被告楊泳茹（23歲）承認於2019年11月2日在灣仔堅拿西道冠景樓4樓一單位內，管有59個汽油彈、79個載有白色廢綿的玻璃瓶、50個玻璃瓶、約4.6公升內含柴油的黃色液體、約1公升內含異丙醇的無色液體、約4.9公升內含汽油的綠色液體、白色廢綿、布條、布及毛巾。被告因承認交替控罪，另一項串謀縱火罪存檔法庭不予起訴。
控方表示，在已知案件中，本案為涉及汽油彈總數量最多的案件。辯方稱希望能即日判刑，因擔心一旦待本案其他被告完成審訊才判刑，被告會「擔驚受怕」，因屆時或有新案例，上訴庭或會釐清判刑指引而令判刑加重。法官葉佐文隨後詢問辯方的求情方向及判刑案例後，決定押後至月底判刑。
5人露台跳至下層逃捕 終被截
案情指出，前年10月30日，有人以「Wing Long Wong」名義，透過Airbnb租用涉案冠景樓4樓單位數天。11月2日維園舉行反修例集會當天，警方派員監視單位，下午3時採取行動。警方到單位門外時有濃烈汽油味傳出，在沒人應門下破門內進。
破門時，5人到單位露台跳下，闖入3樓一單位，隨即遭身處該單位的俄籍男子趕走。不久，警方發現被告與另一人躲在2樓電梯大堂近防煙門的一幅活動木板後，另3人則分別躲在同層的男洗手間及一間未開始營業的餐廳。警方拘捕各人後，押解他們到涉案單位搜查，發現除汽油彈外，另有伸縮警棍、印有「POLICE」字樣的胡椒噴霧等物品。
同案另外4名被告即學生鄭錦輝（22歲）、無業丘建威（25歲）、學生莫禮滔（22歲）及地盤工人黃建棋（20歲），將於5月14日受審。
【案件編號：DCCC97/20】
（明報記者）
（反修例風暴）
相關字詞﹕汽油彈 管有物品意圖摧毀或毀壞財產 反修例運動