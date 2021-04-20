官指城規未考慮社區需要 循道衛理覆核物業高限勝訴

7幢物業 位於灣仔油麻地

案件分為兩宗司法覆核，分別涉及位於灣仔的物業，即衛蘭軒、循道衛理大廈和皇后大道東的國際禮拜堂；另一批物業位於油麻地，包括位於窩打老道的安素堂、位於加士居道的九龍堂、循道學校舊址以及循道中學。

為擴社福設施 增外傭收容所

灣仔物業方面，判辭指出循道衛理為了擴展社福設施和配合社區需要，向城規會申請放寬建築物的高度限制，例如國際禮拜堂的座位一直不足，擴建後可以擴大空間和增設外傭收容所，至於一向用作旅舍的衛蘭軒，亦可以加強服務用途。惟城規會2011年開會商討後，駁回循道衛理的申請。

稱城規違法定職責

官下令撤銷決定

法官表示，閱畢相關會議紀錄後，發現城規會討論可否放寬高度限制時，從來沒有以灣仔的社區需要為考慮因素。法官認為城規會作為決策部門，已違反其法定職責，決定亦完全不合情理，故下令撤銷相關的決定。不過，法官認為事隔10年多，上址環境已有重大變化，無必要強迫城規會重新檢視涉事圖則，法庭亦相信城規會將來會參考本案裁決做決定，因此不向城規會頒下任何命令。

油麻地物業方面，法官認為循道衛理申請放寬高度限制的理據相似，都是基於社區需要，如提供宗教和教育服務。法官表示，城規會同樣忽視該區的社區需要，稱城規會至少應該闡述拒絕申請的理由，而不是輕輕帶過，沒有給予足夠解釋。

【案件編號：HCAL55、64/11】