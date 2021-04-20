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職員稱「彩色小屋」付費可入住 民署：無旅館牌照

【明報專訊】同位於西貢白腊「鄉村式發展地帶」、兩列外牆色彩繽紛的「彩色小屋」，一直是白腊村其中一個「打卡」熱點。本報記者到白腊村了解該處舉辦的收費親子活動期間，從現場職員的介紹得悉，付費參加親子露營及燒烤活動的人只要多付數百元，便可由露營改為入住小屋。民政事務總署回覆本報查詢表示，並無向彩色小屋簽發酒店或賓館牌照，並證實正在跟進一宗懷疑有人在白腊村經營無牌酒店或賓館的投訴。

親子團1580元 「加800可住屋仔」

本報早前到訪白腊時，從與現場報稱曾參加活動的人交談中獲悉，親子露營團參加者可選擇入住彩色小屋，惟收費更貴，他其後提供一個電話號碼讓記者聯絡查詢。記者以顧客身分致電，接聽職員得悉記者身在白腊村，未幾便從彩色小屋步出親身講解，他透露親子團兩成人加一小童，收費1580元，包專車接送、一日三餐及所有營具租借，「除開都是大約500元一個人」。記者提出若不露營有何選擇，他說：「如果不露營，價錢減300，變了1280；再加800元，就可入住屋仔，一日團不會再辦，一定要兩日一夜。」

魚類學會會長否認出租 指兼職助理或表達不清晰

本報向主辦活動的香港魚類學會的會長莊棣華查詢，他多次強調沒出租彩色小屋，「我下了硬命令，不准租屋，如果租出去是違例」，又說彩色屋只是讓學會作倉存，或讓參加者冲身、如廁等。莊棣華又表示，涉事職員是按項目形式（project based）聘請的兼職助理，不代表學會發言，可能表達得不清晰，會再向對方了解。

民署證實跟進一投訴

民政事務總署稱，牌照處於2018年接獲一宗懷疑有人於白腊村經營無牌酒店或賓館的投訴，經調查後無足夠證據證明投訴成立；處方今年再接到一宗相關投訴，現仍跟進中，如有足夠證據證明有人無牌經營酒店或賓館，牌照處會立即採取檢控行動。

翻查資料，2018年有傳媒報道指白腊多間舊村屋被翻新成彩色小屋，並引述當時有職員聲稱，活動參加者可選擇在小屋過夜，彩色小屋每晚租金1800至2200元等；民署當時指小屋未持有旅館牌照，牌照處會派員巡查，在偵查行動中必須蒐集足夠證據，並須在毫無合理疑點下證明有關罪行，方可提出檢控。

相關字詞﹕偵查報道

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