白腊鄉村地蓋燒烤場 城規倡改農地 收80反對 長春社：憂「突然冒起民意」左右決定

鄉村地圍起 鋪人工草皮石屎

記者本月初到白腊觀察，發現親子團活動範圍不止一幅農地，毗連一幅「鄉村式發展地帶」亦被圍起，部分範圍鋪上人工草皮和石屎，中央位置搭建了一個舞台，約有7個參加親子露營活動的家庭，則在人工草地上玩耍及使用附近有蓋場地的自助燒烤爐，享用舉辦方提供的食物。職員曾向記者展示相片，提供的食物包括預先醃製的牛扒和羊架。

可建丁屋 10年未收申請

翻查城規會資料，該幅土地在去年提出修訂的《白腊分區大綱草圖》屬鄉村式發展地帶，即可作農業及興建丁屋用途，面積約0.95公頃。不過，城規會過去10年未收到在白腊建丁屋的申請，故在開會討論後，委員決定接納部分公眾意見，認為應進一步檢討鄉村式發展地帶。城規會今年1月再提出修訂，建議縮減鄉村式發展地帶面積至0.5公頃，騰出的面積改為農業地帶，令農地面積增至2.83公頃，佔白腊規劃區逾四成用地。

城規建議鄉村地減近半

地主：更難申建丁屋

城規會今次修訂收到86份進一步申述書，當中80份屬反對修訂，主要由白腊地主「智生發展有限公司」及白腊村劉姓原居民提出。他們認為改變土地用途後會更難申建丁屋，將打擊該村發展及剝奪居民權益等。支持修訂的包括長春社及香港觀鳥會等保育團體成員，則在申述書中提到，政府於2010至2019年沒再收到在白腊建村屋的申請，而土地絕大部分由單一發展商持有，故認為可將鄉村式發展地帶再度縮減。

環團憂有「已不適合耕作」感覺

長春社公共事務經理吳希文稱會「嚴陣以待」，在城規會上爭取通過改劃農地。他擔心白腊的康樂活動出現會令委員接納反對規劃，「有村民會說該處不適合耕作，而且比起上一階段諮詢，今次群起多了很多一式一樣的（反對修訂）信件，我不知道突然冒起的民意會否左右城規會決定」。他並認為有關土地應改為綠化地帶或自然保育區，因整體規劃需考慮白腊村一帶土地被郊野公園包圍，而且城規會曾討論的規劃原則是包括要在原有村落及河流間預留緩衝地帶。

白腊土地用途爭議10年 2.37公頃可建屋收萬份反對

白腊土地用途爭議持續近10年，翻查資料，城規會2013年首次提出《白腊分區計劃大綱草圖》，當時擬將白腊劃成6.8公頃的規劃區，當中約2.37公頃劃作可供原居民申建丁屋的鄉村式發展地帶，約1公頃作農地及約3.41公頃邊緣林地劃作自然保育區，但其後收到過萬份反對，指鄉村式發展地帶面積過大。城規會其後修訂草圖，縮減鄉村式發展地帶並改為農地。「保衛郊野公園」行動成員兼現任西貢區議員陳嘉琳2015年提出司法覆核，指城規會高估丁屋用地需求及低估發展對環境及生態等造成的破壞。法庭於2017年頒下判辭，稱城規會未有盡責查證原居民對增建丁屋是否有真切需求，下令將分區大綱草圖發還城規會重新審議。

明報記者 羅霈潁 陳惠恩